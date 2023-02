Facture énergétique : les solutions « made in Touraine » face à la flambée des coûts

Optimiser sa facture énergétique est devenu une nécessité économique. Digital Loire Valley, qui fédère un écosystème de quelque 175 entreprises autour des enjeux du digital pour la transition, s'est emparée le 7 février d'un sujet devenu majeur pour le tissu économique en Touraine, comme dans l'Hexagone : l'augmentation des prix de l'énergie. Dans un contexte de reprise mondiale post crise sanitaire, qui a provoqué une forte hausse de la demande, elle a atteint même +300% dans les cas les plus extrêmes.

L'échange que l'association basée à Tours organisait a permis de faire un premier constat. La campagne de sobriété lancée à l'été 2022 par le gouvernement a largement porté ses fruits. Exemple emblématique dans le Loiret voisin, le verrier Duralex a purement et simplement éteint son four au dernier trimestre 2022. En Touraine, la réduction de la consommation des entreprises de toute taille s'est établie en moyenne à 20% au second semestre l'année dernière.

Cette prise de conscience s'est notamment traduite par des mesures concrètes de la part de deux ETI industrielles d'Indre-et-Loire très énergivores. Le fabricant de roulements à billes suédois SKF, qui emploie 1.100 salariés à Tours, a ainsi largement modifié ses process de production. Pour réduire la consommation de ses machines, il module désormais la vitesse de fonctionnement de leurs moteurs. STMicrolectronics, leader européen des composants électroniques semi-conducteurs, a quant à lui installé des récupérateurs de chaleur au sein de son site tourangeau. Objectif, réutiliser cette chaleur fatale, au sein de l'usine pour son chauffage. STMicroelectronics a aussi investi dans des panneaux photovoltaïques pour produire une partie de sa consommation électrique.

Connaissance grâce à la Data

Reste que ce sursaut généré par une situation d'urgence en est loin d'être suffisant. Il doit s'accompagner de mesures dans la durée, s'accordent à penser les principaux acteurs des infrastructures et de la fourniture d'énergie . « Pour réduire leur facture énergétique, la priorité pour les entreprises est de connaître leur consommation. Il s'agit ainsi de vérifier que leurs contrats sont bien adaptés à leurs besoins car ils sont la plupart du temps surdimensionnés », constate Jean François Thiel, directeur territorial en Indre et Loire d'Enedis, gestionnaire du réseau public d'électricité. « Grâce aux nouveaux compteurs intelligents, nous sommes aussi en capacité de visualiser les appels de puissance en temps réel ». Cette connaissance fine de la consommation, partagée avec les PME-TPE via la plateforme numérique d'Enedis, possède une autre vertu : la possibilité d'obtenir une tarification prenant en compte les horaires d'utilisation, économies à la clé.

De même, la startup Smartome, située à Savonnière à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Tours, constitue également un allié précieux pour une meilleure connaissance de leur consommation à la fois pour les entreprises mais aussi pour les collectivités. Spécialisée dans le « smart building « depuis sa création en 2015, elle propose une gamme de capteurs installés sur les compteurs et dans les bâtiments. Ils sont capables de remonter des informations en termes de température, de consommation d'énergie, enfin de qualité de l'air. « Smartome réalise ensuite une analyse très poussée des données, précise Christophe Colas, CEO de la société. Ainsi les 150 capteurs installés dans les bâtiments de l'EPIC Tours Habitat permettent d'en collecter pas moins de 2,5 millions. Nous faisons ensuite des préconisations pour baisser la facture ». Recharge nocturne des véhicules électriques des entreprises, réduction de la climatisation et généralisation des PC portables à la place des tours d'ordinateurs, figurent ainsi parmi les recettes standards proposées par la startup tourangelle.

Adaptation des contrats

EDF, qui affirme représenter 50% du marché « affaires » de fourniture d'énergie, s'efforce aussi de faire des propositions aux entreprises de Touraine pour limiter les coûts. Avec deux leviers à la clé, les prix et les volumes. « Sur la partie tarifaire, nous encourageons ainsi les sociétés à déplacer, quand c'est possible, leur consommation lorsque l'énergie est peu onéreuse, explique Véronique Debelvalet, directrice commerciale d'EDF Centre Val de Loire. Il s'agit notamment des périodes nocturnes et estivales. La priorité pour nous est de proposer des solutions alternatives et aux entreprises de ne pas subir l'inflation ». Au plan des volumes, à côté du renforcement de l'efficacité énergétique grâce notamment la généralisation de l'éclairage LED, EDF encourage aussi la sobriété via les contrats d'effacement. « Nous rémunérons désormais nos clients en cas d'arrêt de consommation, assure Véronique Debelvalet. Une quinzaine a été signée en 2022 sur des périodes non stratégiques avec les entreprises du territoire. Sur le fond, les seules démarches de pilotage des installations et de comptage de la consommation génèrent à elles seules entre 10 et 20% de réduction de leur facture énergétique ».

