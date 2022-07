Fret maritime : Windcoop veut ouvrir une route de transport à la voile entre Marseille et Madagascar

Windcoop veut « faire bouger le transport maritime au niveau écologique, au niveau financier, au niveau social ». Sur son site internet, cette compagnie militante de transport maritime décarboné, fondée sur un modèle coopératif - qui la distingue d'autres entreprises bretonnes de fret vélique comme Grain de Sail et Towt -, hisse haut ses couleurs et ses ambitions. Son objectif : « proposer un nouveau modèle économique transparent, durable et accessible au plus grand nombre ».

Créée au printemps dernier à Lorient par trois entrepreneurs, la compagnie prévoit même de transporter, dès 2025, des marchandises à la voile entre la France et Madagascar. Le trio se compose de Julien Noé, président fondateur du fournisseur d'énergie verte Enercoop, Matthieu Brunet, président d'Arcadie, un importateur d'épices et aromates bio sous la marque Cook, et Nils Joyeux, président de Zéphyr & Borée, qui développe des navires de commerce innovants.

« La création de Windcoop, vise à répondre aux enjeux de la transition écologique par la construction et la rotation de cargos-voiliers. Dédiés au commerce équitable, ils transporteront des produits responsables et bio, fruits, épices, produits de la mer notamment » explique Louise Chopinet à La Tribune.

Docteure en biophysique, la jeune directrice générale de Windcoop a précédemment travaillé pour la plateforme de financement participatif WiSeed avant de rejoindre la Blue Schooner Company comme matelot.

« La mise en chantier de notre premier porte-conteneur est fixée à 2023, pour une liaison entre le Sud de la France (vraisemblablement Marseille) et Madagascar deux ans plus tard. Cinq rotations directes par an sont envisagées. Sur sa route, le navire fera aussi escale à Mayotte et dans plusieurs ports malgaches » ajoute-t-elle.

Levée de fonds auprès de futurs sociétaires

Moderne et écologique, ce navire dessiné par Zéphyr & Borée avec deux architectes navals hollandais, sera long de 85 mètres et conçu pour transporter une centaine de conteneurs pour un tonnage maximal de 1.400 tonnes. Le cargo pourra accueillir 12 passagers.

Pour financer son plan d'affaires et cette construction après appel d'offres, Windcoop est en phase de levée de fonds citoyenne, via son site Internet wind.coop. Il s'agit pour elle d'attirer de futurs sociétaires, y compris des collectivités territoriales et régionales.

L'objectif de la collecte affiche 500.000 euros, mais l'ambition est de lever 3 millions d'euros d'ici à la fin d'année, y compris en parallèle auprès d'investisseurs issus de la finance solidaire.

« Windcoop propose un nouveau modèle économique et durable qui replace l'humain et la planète au cœur des objectifs. Les bénéfices seront principalement réinvestis dans la coopérative pour l'intérêt du collectif et les dividendes seront limités » détaille Louise Chopinet.

« La gouvernance sera partagée par l'ensemble des sociétaires (clients, consommateurs, partenaires...) qui accèderont au même niveau d'information stratégique et financière. »

Sur le plan social, la coopérative, qui compte cinq collaborateurs, défend aussi un modèle de compagnie maritime vertueuse pour ses employés et ses membres d'équipage.

90% d'économie d'énergie sur une route transatlantique

Forte d'un temps de traversée estimé à 35 jours pour une vitesse moyenne de 8 nœuds, Windcoop se positionne comme la seule compagnie maritime de transport à offrir une route directe entre la France et Madagascar.

Le projet a déjà reçu des lettres d'intention de clients. Il s'appuie sur l'expérience de la société Arcadie. L'entreprise importe actuellement ses épices de manière traditionnelle mais l'ensemble de ses marchandises a vocation à être pris en charge, demain, par Windcoop.

« Actuellement, dans l'Océan indien, il faut attendre 60 à 80 jours pour être livré. Certaines marchandises arrivent périmées car les îles sont desservies de manière indirecte et les compagnies opèrent deux à trois transbordements, au Sri Lanka ou au Togo » pointe Louise Chopinet.

« Sur 35 jours à une vitesse réduite de moitié, une ligne directe comme celle de Windcoop sera plus performante. Sur une ligne transatlantique, l'usage de la voile permettra aussi d'économiser jusqu'à 90% en énergies fossiles. »

Pour les clients, la baisse des délais de livraison n'impliquera pas forcément des tarifs nettement plus intéressants que sur une ligne traditionnelle.

« A prix du container équivalent, Windcoop sera deux fois plus chère » concède Louise Chopinet. « Mais dans le contexte économique actuel, notre service apparaît très compétitif ».

Si tout vogue comme prévu, la coopérative envisage d'exploiter plusieurs navires vers l'Océan indien mais aussi l'Amérique centrale et du Sud.