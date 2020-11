Les déchets nucléaires, un problème qu'aucun pays n'a encore résolu

70 ans après les premières utilisations de l'énergie nucléaire en Europe, la gestion des déchets qui en découlent reste, malgré leurs volumes et leur danger, un défi ouvert. C'est le constat affligeant qui ressort du premier rapport international sur le sujet publié mardi 4 novembre. Rédigé par dix experts internationaux, il compare les données disponibles sur les types et les quantités de ces déchets, leurs risques, leurs coûts et leurs solutions de traitement dans 16 pays européens ainsi qu'aux Etats-Unis.

« L'accumulation de déchets radioactifs reste un problème non résolu dans la plupart des pays nucléaires », en conclut l'expert français Yves Marignac, chef du pôle Expertise énergies nucléaire et fossiles de l'Institut négaWatt, qui en souligne les « enjeux techniques et financiers énormes ».

6,6 millions de mètres cubes de déchets à prévoir

Ces déchets représentent en effet des quantités non seulement gigantesques, mais croissantes. Les seuls combustibles usés, qui concentrent l'essentiel de la radioactivité, représentent déjà en Europe plus de 60.000 tonnes - et ce sans compter la Russie et la Slovaquie, dont les données n'ont pas été jugées suffisamment fiables. Globalement, les réacteurs nucléaires européens pourraient produire, sur l'ensemble de leur durée de vie et en tenant compte de tous les types de déchets nucléaires,...