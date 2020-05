"Notre conviction profonde est que la relance verte doit être placée au cœur de la relance économique"

LA TRIBUNE - Acteur essentiel pour assurer la distribution d'électricité dans les territoires, comment Enedis a fait face à la crise sanitaire ?

MARIANNE LAIGNEAU - Enedis est préparée pour vivre des situations de crise parce que nous gérons déjà beaucoup de crises climatiques tout au long de l'année. Notre organisation de crise est donc rodée et efficace. Elle combine un modèle national et des implantations locales. Cette crise du coronavirus est cependant d'une nature inédite pour Enedis : elle est sanitaire et nationale, là où que les crises climatiques sont plutôt régionales. En outre, l'électricité étant un service essentiel pour le pays, elle nous place en seconde ligne derrière le monde soignant et hospitalier avec qui nous avons été souvent en liaison pour garantir aux hôpitaux l'alimentation électrique. Pour que les missions sanitaires soient assurées et que la vie du pays continue le mieux possible, il est vital que la distribution d'électricité fonctionne.

Dès le 16 mars, nous avons donc mis en place un plan de continuité d'activité centré autour de nos missions essentielles avec pour priorité la sécurité de nos salariés et celle des clients : piloter la distribution...