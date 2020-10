Protéines à base d'insectes : le français Ÿnsect se donne les moyens de révolutionner l'alimentation animale

Depuis sa création en 2011, Ÿnsect a levé 425 millions d'euros et se revendique leader mondial dans l'élevage d'insectes et leur transformation en ingrédients pour l'aquaculture et les animaux de compagnie. (Crédits : dr)

Un an et demi après avoir levé 110 millions d'euros pour lancer la construction de la plus grande ferme verticale d'insectes au monde à Poulainville (Hauts-de-France), la startup Ÿnsect relève 190 millions d'euros pour en achever la construction d'ici à 2022. L'objectif est désormais de produire 100.000 tonnes d'ingrédients par an pour l'alimentation animale.