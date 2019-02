Le français Ÿnsect lève 125 millions de dollars pour nourrir la planète avec des protéines alternatives

Le rêve de Ÿnsect de nourrir la planète avec des protéines alternatives plus respectueuses de l'environnement, plutôt que d'origine animale, se rapproche. La startup parisienne annonce ce jeudi 21 février le succès d'une méga-levée de fonds de 125 millions de dollars (110 millions d'euros), soit le record de la French Tech en 2019, pour l'instant.

Cette troisième levée depuis sa création en 2011, porte à 175 millions de dollars (154 millions d'euros), le total des fonds récoltés par la pépite française de l'AgTech, déjà leader mondial dans l'élevage d'insectes et leur transformation en ingrédients à forte valeur ajoutée pour l'aquaculture et la nutrition des animaux de compagnie.





25 brevets pour transformer le scarabée Molitor en protéine alternative

Cet apport massif de liquidités va permettre à Ÿnsect de financer Ÿnfarm, son nouveau site de production à Poulainville (Hauts-de-France), qui devrait être "la plus grande ferme d'insectes au monde". Cette ferme verticale élèvera et transformera à grande échelle le Molitor, un petit scarabée connu sous le nom de ver de farine, avec l'objectif de produire environ 20.000 tonnes de protéines par an.

Contrairement à ses principaux concurrents, le néerlandais Protix et le sud-africain AgriProtein, qui misent sur les mouches considérées comme moins riches pour l'alimentation animale, le pari de Ÿnsect de travailler sur le Molitor, aux grandes qualités nutritionnelles, lui donne l'occasion de prendre les devants. Le petit scarabée lui permet de produire deux produits "premium": ŸnMeal, un nutriment pour les animaux particulièrement adapté à l'élevage de crevettes, saumons, truites et bars ; et ŸnFrass, un fertilisant de haute qualité « dont l'efficacité est prouvée sur de nombreuses cultures », affirme Antoine Hubert, le président et fondateur d'Ÿnsect.

Très discrète dans l'écosystème de la French Tech, Ÿnsect incarne aussi l'excellence de la deep tech hexagonale. Pour automatiser sa chaîne de production et pouvoir produire à grande échelle, la startup s'appuie sur une technologie de rupture protégée par 25 brevets, ce qui positionne l'entreprise comme le premier détenteur mondial de brevets sur les insectes.





Un colossal marché mondial en ligne de mire

Au-delà des coûts de production de sa nouvelle usine, Ÿnsect utilisera une partie de sa levée de fonds pour amorcer son développement à l'international, notamment en Europe et en Amérique du Nord où la startup compte ouvrir prochainement une nouvelle usine.

Pour cela, la pépite de 105 employés en France peut s'appuyer sur ses nouveaux investisseurs, notamment les fonds internationaux Astanor Ventures (qui a déjà investi dans La Ruche Qui Dit Oui ou dans l'allemand InFarm) dirigé par le serial entrepreneur français Eric Archambea et le britannique Talis Capital. Les français Bpifrance (à travers les fonds Large Ventures et Ecotechnologies) et IdInvest Partners, remettent au pot, ainsi que les groupes Finasucre et Compagnie du Bois Sauvage.

« Le niveau d'ambition de Ÿnsect est remarquable et le procédé de production est expansible, ce qui confère à l'équipe la capacité de produire l'impact et le changement systémique que nous recherchons dans nos investissements », indique Eric Archambeau, le cofondateur d'Astanor Ventures, dans un communiqué.

D'après Antoine Hubert, le marché global de l'alimentation animale et des engrais organiques s'élève à "700 milliards de dollars". De quoi positionner Ÿnsect comme le "chef de file d'une nouvelle filière industrielle" en plein boom qui aurait attiré 8,8 milliards de dollars d'investissements en 2017 d'après le fonds de capital-risque dédié aux Agtech Agfunder, contre 6,9 milliards en 2016. Effectivement, les insectes sont déjà naturellement présents dans le régime alimentaire des poissons et des crustacés sauvages, à hauteur de 40%, et permettent d'importants bénéfices nutritionnels grâce à une forte teneur en protéines et en acides gras polyinsaturés.

« S'il est correctement maîtrisé et structuré, l'élevage d'insectes a un faible impact environnemental : faibles émissions de gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité des océans, et améliorations significatives de la productivité liée à l'utilisation des sols », indique la startup sur son site internet. Les insectes se positionnent ainsi comme une nouvelle ressource naturelle, durable et responsable, pour répondre aux enjeux de la nutrition des élevages aquacoles.