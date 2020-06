Rénovation des bâtiments : le gouvernement planche sur un plan de relance

Bon pour l'emploi local et non-délocalisable, efficace pour faire baisser les factures énergétiques et utile à la lutte contre le dérèglement climatique : c'est le tiercé gagnant de la rénovation énergétique. D'après nos informations, le gouvernement prépare un plan de relance pour cette activité frappée par l'arrêt de l'activité lié au coronavirus.

La Commission européenne favorable à la rénovation globale

Vendredi 29 mai, la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne et sa secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon ont ainsi organisé une conférence téléphonique avec les comités stratégiques de filière. Étaient notamment présents Philippe Varin, président du conseil d'administration de Suez et président de l'organisation France Industrie, Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain et co-président de La Fabrique de l'Industrie, Claire Waysand, directrice générale d'Engie par intérim ou encore Christel Heydemann, présidente de Schneider Electric France.

A l'ordre du jour: un échange sur les attentes et les positionnements des un(e)s et des autres, ainsi que les idées de l'exécutif dans le but d'affiner des premières propositions dans le courant du mois de juin. Pour éviter les doublons, la ministre Elisabeth Borne est, explique-t-on à La Tribune, parallèlement en contact avec la Commission européenne. Cette dernière serait en effet favorable à la rénovation globale, et particulièrement pour l'immobilier des collectivités: établissements scolaires et de santé.

Des mesures différenciées dans le PLFR3 et le PLF2021

Acteurs publics ou privés, tous tendent en effet à aller vers davantage de rénovations globales et d'offres plus industrialisées. En revanche, l'idée d'une mesure qui conviendrait à l'ensemble du secteur a d'ores et déjà été écartée au profit de mesures différenciées sur chacun des segments: tertiaire privé, tertiaire public, logement... Ces dernières pourraient être adoptées dans le cadre de l'examen du troisième projet de loi de finances 2020 rectificatif - prévu avant l'été - et d'autres dans le projet de loi de finances 2021, c'est-à-dire à l'automne prochain. Rien n'est toutefois chiffré pour l'heure.

Misant sur une sortie de crise progressive avant un vrai rebond fin 2020 et sur l'ensemble de l'année 2021, le gouvernement entend en...