Transition écologique : 35.000 indépendants vont pouvoir auditer leur empreinte carbone

L'Etat veut aider les petites et moyennes entreprises à se verdir. Pour cela, le ministre délégué chargé de ce type d'entreprises, Alain Griset, vient de débloquer 15 millions d'euros. Les artisans et commerçants indépendants vont pouvoir réaliser un diagnostic gratuit de la prise en compte dans leur activité des enjeux de transition écologique, a annoncé lundi le gouvernement.

L'objectif est de "mesurer la maturité écologique de l'entreprise dont découlera un plan d'actions concret que l'entreprise pourra mettre en œuvre", précisent les ministères de l'Ecologie et de l'Economie dans un communiqué.

15 millions d'euros de financement

Au total, l'enveloppe de 15 millions d'euros doit financer 35.000 diagnostics et 10.000 actions d'accompagnement, pris en main par les Chambres des métiers et de l'artisanat (CMA), les Chambres de commerces et d'industrie (CCI).

Parmi les actions possibles, figurent notamment la recherche d'un financement, l'optimisation de leur mode de production ou encore des démarches de reconnaissance environnementale, détaille le communiqué.

"Les entreprises qui réussiront demain sont celles qui auront intégré suffisamment tôt les enjeux de la transition écologique dans leur stratégie. Avec France Relance, nous accompagnons massivement les chefs d'entreprises dans cette transformation", a souligné la ministre de l'Ecologie, Barbara Pompili, citée dans le communiqué.

Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance français, un tiers est consacré au financement de la transition écologique, dont une partie sous forme d'aides aux entreprises pour décarboner leur production, à côté par exemple de mesures en faveur de la mobilité propre et de la rénovation thermique des bâtiments. Le plan de relance prévoit en effet également 105 millions d'euros pour l'instauration d'un crédit d'impôt pour les investissements de rénovation des bâtiments des TPE-PME du secteur tertiaire (isolation thermique, équipements composant des systèmes de chauffage, de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid, de climatisation (outre-mer) ou de ventilation des locaux par exemple).

De plus, dans son plan de relance européen, la France se veut plus verte que les autres Etats-membres en allouant 50% des moyens à la transition écologique et au climat, soit 21 milliards d'euros. L'Hexagone fait ainsi office de leader parmi les grandes économies du continent que sont l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, mais n'est pas la meilleure élève européenne.

(Avec AFP)