BMW Série 8 : premium, sportif, élégant, mais démesurément cher

Ce n'est pas la gamme pléthorique déjà disponible en catalogue qui dissuadera BMW de proposer de nouveaux modèles ! Pour autant, la Série 8 coupé n'est pas juste une voiture en plus, elle porte un rôle très précis dans la stratégie de la marque allemande : celle de la tirer encore plus haut dans l'échelle du haut de gamme, avec l'ambition inavouée de tutoyer le territoire des labels du luxe. Cette stratégie avait été inaugurée par le renouvellement de la Série 7 en 2018 et doit se poursuivre en 2019 avec l'arrivée du X7 et d'une version cabriolet pour la Série 8.

Un design réussi

Dans cette Série 8 que nous avons essayé en trois portes, tout a été pensé pour accomplir cette mission de premium absolu : le niveau d'équipement, les motorisations... Mais BMW a réussi à préserver l'essentiel de son ADN que l'on retrouve notamment à travers son design.

--

--

Ouf ! Car la Série 8 ne verse ni dans l'ostentation vulgaire ni dans le kitch. Les lignes sont toujours très élégantes et sobres. La silhouette coupée est magnifiée par ces lignes toutes en finesse, faisant fi de la longueur contraignante de 4,85 mètres. Le toit file en diagonale pour s'évanouir sur une malle de coffre qui s'élargie en largeur, donnant un effet épaules galbées à l'arrière. Cette astuce permet de lui donner une belle dynamique sportive. Celle-ci est accentuée par des flancs ajourés et des prises d'air chromées à l'arrière des roues avant. La proue semble, elle, fendre l'air avec cette calandre arrondie et ses phares très fins.

À l'arrière, les feux empruntent le signal tri-dimensionnel du X4, le SUV coupé de la marque. Moins massif que les BMW habituelles, la Série 8 assume avec brio cette allure sportive.

Un intérieur très classique...

À l'intérieur pourtant, l'Allemand signe très peu d'évolution de style. Ni chrome, ni bois, ni carbone, la planche de bord est quasiment la même que dans le reste de la gamme, voire même un cran en-dessous. L'écran tactile surgit grossièrement de la planche de bord et surplombe encore une nuée de boutons pour tout contrôler sans effort d'ergonomie ou de design.

Notons toutefois le tableau de bord totalement digitalisé et soigné mais qui n'est pas davantage une caractéristique très haut de gamme puisque désormais, même les marques généralistes le proposent. Les sièges sont également classiques pour la gamme, mais cela n'enlève rien à leur confort. À l'arrière, l'accès est très étroit et le toit est très bas.

--

--

Il faut s'emparer du volant pour contempler l'agrément de conduite exceptionnel de cette sportive. Le 6 cylindres de la 840d Xdrive essayée, développe 320 chevaux pour un couple moteur de 680 Nm. Elle permet un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes avec une boite automatique particulièrement fluide. Si vous allez sur le moteur essence (disponible seulement en version M Performance et doté d'un moteur de 530 chevaux), le couple est encore plus puissant (750 Nm) et permet d'atteindre les 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Le confort de conduite est irréprochable : fluide, agile, réactif... En outre, cette sportive ne fait aucun compromis sur les suspensions.

Des motorisations remarquables

En matière de motorisations, la Série 8 donne tout ce que BMW a de meilleur et conforte avec justesse sa vocation premium. Néanmoins, cette coupé sportive ne parvient pas à nous faire vivre une expérience plus haut de gamme que ce que la marque nous avait jusqu'ici habitué... En tout cas, pas au point de justifier cette grille tarifaire "porschienne" qui voit la version diesel démarrer au prix délirant de 99.700 euros...

À titre de comparaison, même une Porsche Panamera est (un peu) moins chère (93.000 euros). La Série 8 essence, elle, est à 127.750 euros, mais à ce prix, elle est directement labellisée M Performance (la marque sportive de BMW). Mais ce n'est pas tout... Attendez-vous également à un malus de 4.000 à 4.900 euros. Sans parler du prix des options : le pack extérieur carbone est à 4.150 euros, le toit en carbone à 3.050 euros, le système de son Bowers & Wilkins à 5.700 euros. Evidemment, pour 100.000 euros, la Série 8 n'est pas livrée nue, et BMW inclut dans la série le Direction Active Drive, le Suspension Select Drive et le Xdrive : soit trois équipements immanquables pour profiter de l'univers premium BMW.

--

--

Il n'empêche que malgré tout le soin apporté au produit, ajouté à l'excellence mondialement reconnue et ici sublimée de la dynamique de conduite, le positionnement tarifaire ne nous a pas convaincu. Il nous apparaît parfaitement possible de jouir de tous ces plaisirs signés BMW pour beaucoup (beaucoup bis) moins cher.

--