Dacia Sandero : même look, même prix, mais en beaucoup mieux

L'un des phénomènes de ces dix dernières années. La Dacia Sandero, l'une des voitures les plus vendues du groupe Renault, est revenue fin 2020 avec une nouvelle génération. Cette cinq portes continue encore de surprendre agréablement, au point de faire de l'ombre à sa propre famille du côté de la marque au losange.

Un design rafraîchit

Pas de surprises en revanche sur le design. Et ce n'était pas utile tant la Sandero semblait plaire. Bien entendu, le style évolue mais il garde ses proportions équilibrées, ce look sobre et passe-partout reste sa grande force... Une qualité qu'on ne retrouve pas dans une Logan, très marquée voiture est-européenne. La silhouette la rapproche d'une Clio, mais elle garde sa propre personnalité, impossible de les confondre. Pour plus de style, sa version baroudeuse, la Stepway, est également très réussie. La nouvelle Sandero se rafraîchit également avec une signature lumineuse beaucoup plus moderne.

A l'intérieur, elle tente également de gagner en style en ajoutant du textile aux planches plastiques. Pas toujours à bon escient tant celui-ci nous a paru rêche au toucher et sans valeur ajoutée esthétique. Il n'empêche, la Sandero gagne en chaleur par rapport à la génération précédente, mais aussi en modernité avec cette connectivité.

La boîte CVT sans le bruit de mobylette

Côté agrément de conduite, la Sandero s'accommode plus qu'attendu aux petits moteurs qui lui ont été alloués. Les 100 et 90 chevaux sont amplement suffisants pour cette citadine. Dacia a néanmoins innové en l'équipant, dans sa version automatique, d'une boîte CVT. Cette boite venue tout droit du Japon optimise le rendement moteur, mais son effet bruit de mobylettes a toujours suscité la défiance des européens, même s'ils ont fini par la plébisciter sur les Toyota Prius et C-HR. Sur la Dacia Sandero, la boite CVT s'est montrée particulièrement silencieuse et efficace. Elle contribue largement à la réactivité moteur puisqu'elle n'a aucun rapport à enclencher, contrairement à une boîte automatique classique.

Un prix encore plancher

Le plus appréciable dans cette nouvelle Sandero, c'est que son saut qualitatif indiscutable n'a pas été répercuté sur les prix. Son prix de base n'a toujours pas quitté le plancher de 8.900 euros. Pour accéder au confort de la boîte automatique, il faudra néanmoins monter à 14.590 euros. A ce prix-là, autant accéder directement à la version Stepway CVT qui affiche un écart de 1.000 euros seulement, là où l'écart est de 4.000 euros sur les prix d'appels des boîtes manuelles (la Stepway démarre à 13.000 euros).

La nouvelle Dacia Sandero a le mérite de la continuité dans l'esprit tout en apportant une véritable proposition de valeur supplémentaire à la génération précédente. Elle a tous les atouts pour continuer à nous surprendre, y compris dans les chiffres de vente.