Skoda Karoq : le SUV qui va vous faire oublier le Tiguan

Voilà le second volet de l'offensive SUV de Skoda. Après le surprenant Kodiaq, la marque tchèque veut s'imposer sur le très important segment des SUV compacts avec le Karoq. C'est le cœur de gamme du marché européen : celui du Peugeot 3008, mais aussi du Volkswagen Tiguan...

Comme un air de ressemblance...

Oui... Le Tiguan avec qui le Karoq partage comme un air de ressemblance... C'est peu de le dire. Fabriqué à partir de la même plateforme, le SUV tchèque a adopté la même silhouette que son équivalente de la maison-mère... Et on ne vous parle même pas du Seat Ateca, un autre modèle fortement inspiré du style Tiguan.

Déjà avec le Kodiaq, Skoda semblait se calquer sur les canons du style Volkswagen. Fini les toits fuyants de type Europe de l'Est qu'on peut encore entrevoir sur la dernière Fabia. La carrosserie est musclée, les flancs rigides, les proportions équilibrées et sobres... À l'allemande ! Il n'y a guère que la calandre avant qui permet d'identifier Skoda avec ses bâtons effets carbone anthracite, très premium, sa signature lumineuse, très moderne, et la forme du capot qui consent finalement à consacrer le logo de la marque tchèque...

Le Karoq, dans la continuité du Kodiaq, poursuit le repositionnement de Skoda sur des attributs, quoiqu'en dit la marque, premiums. L'allure de la silhouette, la qualité des matériaux, le soin apporté aux finitions intérieures, la panoplie de technologies... Le Karoq n'a pas fini d'interroger le groupe allemand sur la cannibalisation entre ses marques.

Le plein de technologies

Le faux Tiguan affiche effectivement des technologies quasi similaires : régulateur adaptatif, ouverture du coffre avec le mouvement du pied, assistant de conduite qui permet de lâcher le volant quelques dizaines de secondes... Skoda s'équipe même d'un nouveau système de connectivité qui permet de personnaliser et déporter les informations de l'écran tactile vers le tableau de bord. Avec Digital Cockpit, Skoda se rapproche donc encore un peu plus de Volkswagen et même d'Audi avec son Virtual Cockpit...

Côté agrément de conduite, Skoda s'inscrit également dans les meilleurs standards du groupe. Malin, il n'ira pas chercher les sommets des motorisations possibles dans la constellation Volkswagen. D'ailleurs, la gamme de motorisations disponibles pour le Karoq est très resserrée : deux moteurs essence (1,0 litre, et 1,5 litres) et deux diesels (1,6 et 2,0 litres).

Photo 1: le système Digital Cockpit (ci-dessous)

Photo 2: planche de bord classique (ci-dessous)

Notre modèle essayé (essence TSI de 116 chevaux) s'est montré amplement suffisant pour assurer en ville et en autoroute. Quelques creux en démarrage ou en dépassement, mais rien d'insurmontable. Les suspensions sont également douces et agréables, sans non plus en faire trop, histoire de laisser quelques arguments aux marques concurr... aux autres marques du groupe... La boîte automatique à 7 rapports s'est également montrée très satisfaisante.

Des prix compétitifs

Côté prix, le Karoq affiche une grille de prix plutôt raisonnable avec une progressivité très faible en fonction des gammes. Ainsi, l'essence TSI de 116 chevaux première finition coûte 25.800 euros. Il vous faudra débourser 1.600 euros supplémentaires pour accéder à sa version automatique. De là, vous pouvez rajouter 3.300 euros pour passer au troisième et dernier niveau de finition... Uniquement si vous y tenez car le premier niveau s'avère déjà bien outillé. Une affaire ! Chez Volkswagen, le premier prix démarre à quasiment 27.000 euros, mais le moteur est déjà plus gros (TSI 1,4 litre, 125 chevaux). Et ensuite, la progressivité est exponentielle. Le deuxième niveau sur cette motorisation à boite manuelle est à plus de 31.000 euros, et à 35.800 euros pour profiter d'une boîte automatique. Mais comme nous l'expliquions, le TSI de 116 chevaux nous a largement convaincu.

Avec le Karoq, Skoda confirme son positionnement de marque familiale accessible. Le rapport qualité-prix est, sans discussion possible, le meilleur du marché. La voiture du bon père de famille, qui ne sacrifie pas l'agrément de conduite, et qui désormais, se hisse dans l'échelle sociale avec ce modèle aux allures de voiture premium !