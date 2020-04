Je sais que je ne sais pas

Cette année, l'épreuve du baccalauréat de philosophie n'aura pas lieu. Pour cette matière, comme pour toutes les autres, le virus du covid aura été fatal à cet examen si spécifique du système éducatif de notre pays. L'épreuve de philosophie est généralement celle qui fait couler le plus d'encre. Outre que c'est elle qui lance ce sprint de quelques jours au cours desquels les acquis de plusieurs années de lycée sont testés grandeur nature, cette matière est aussi celle qui génère le plus de réactions tant de la part des élèves « saisis » par les médias juste à la sortie de la salle d'examen que de professeurs développant, sur les plateaux de télévision ou dans les journaux, la copie idéale, celle qu'il aurait fallu écrire sans bien sûr oublier de citer au passage les incontournables Kant, Spinoza, Platon, Descartes...car eux aussi avaient déjà traités de cette question. Il faudra donc se passer de ce marronnier. Dommage car l'actualité sanitaire mondiale aurait été propice à quelques sujets passionnants qui, à coup sûr, n'auraient pas manqué de donner à cette crise un salutaire recul : L'Homme maîtrise-t-il vraiment la nature ? Obéir, est-ce renoncer à sa liberté ?, Le travail contribue-t-il à unir les hommes ou à les diviser ?...

Parmi tous les thèmes au programme qui explorent les notions de liberté, de travail, de nature, d'art, de justice ou de conscience, il en est un qui aurait eu plus que jamais toute sa place. En l'occurrence, celui sur la science. Pour une fois, et certes avec des coefficients différents, toutes les séries auraient pu plancher sur un sujet unique : Peut-on avoir confiance en la science ?

La vérité scientifique n'est jamais simple

On imagine que certains candidats, ceux les plus au fait de l'actualité, n'auraient pas manqué de citer la controverse médiatique sur les travaux du professeur Raoult sur l'utilisation de la chloroquine pour guérir les personnes atteintes par ce virus. D'autres, parmi les plus studieux, se seraient plutôt référés à leurs cours se gardant bien d'affirmer des vérités toutes faites sur ce sujet d'actualité loin d'être simple. C'est à ce titre qu'il n'est pas inutile de rappeler quelques idées émises par des philosophes des sciences. Au moins ces derniers peuvent-ils nous éclairer en nous incitant à faire preuve d'esprit critique face aux médias sur ces sujets scientifiques complexes et surtout impossibles à résumer en quelques lignes ou secondes d'antenne. D'ailleurs, le psychanalyste Jacques Lacan ne disait-il pas que « le second acte philosophique est de savoir rester à sa place. Le premier étant de définir où elle se trouve »...

Popper, Kuhn et les autres

Deux ouvrages fondamentaux, sans surprise au programme de plusieurs séries du bac, sont des références sur ce sujet de la confiance en la science. Ce n'est pas exactement le genre de livres que l'on ouvrira pour se distraire après une bonne série Netflix... mais au moins leurs contenus permettront d'avoir cette forme d'humilité et de dire sans honte : « Je ne sais pas... ». Allons-y ! Il faudra d'abord se plonger dans l'ouvrage du philosophe viennois Karl Popper[1] : « La Logique de la découverte scientifique[2] ». Ce livre amène à se poser quelques « bonnes » questions : Qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Comment vérifier une théorie ? Qu'est-ce qu'une hypothèse scientifique ? sans oublier la question Comment la connaissance progresse-t-elle ?, sujet central alors qu'une course contre la montre est engagée par des milliers de chercheurs pour découvrir le vaccin contre le covid-19. Ce livre est « La » référence en matière de philosophie des sciences. Une thèse autour de laquelle tout le reste s'organise : pour qu'une théorie puisse être dite « scientifique », celle-ci doit être réfutable par et grâce à l'expérience concrète. Dans ce contexte sanitaire actuel, ce rapport entre théorie et expérience prend tout son sens.

Il faudrait poursuivre avec Thomas Kuhn[3]. Auteur de « La Structure des révolutions scientifiques[4] », ce livre paru en 1962, est un classique de l'histoire des sciences. Sa thèse ? Il y a révolution scientifique lorsqu'une théorie scientifique communément admise par le plus grand nombre car ayant fait ses preuves est rejetée par le monde scientifique au profit d'une nouvelle théorie émergente plus performante. Toute ressemblance avec des faits d'actualité sur les tests en cours sur l'hydroxychloroquine et ses alternatives, ne serait que pure coïncidence... Il faudra suivre si l'essai clinique européen Discovery[5], actuellement en cours, donnera raison à ce philosophe.

21%

Pour en revenir à notre sujet imaginaire « Peut-on avoir confiance en la science ? », à défaut de se référer à Kuhn ou à Popper, nos candidats en mal d'inspiration auraient tout aussi bien pu citer Socrate pour qui cette incitation à remettre en cause ses propres certitudes et oser dire que « je sais que je ne sais rien » est le propre de celui qui recherche une certaine forme de sagesse. A en croire un récent sondage paru dans le Parisien[6], 21% des personnes interrogées avouent ne pas savoir si la chloroquine s'avère efficace ou non pour soigner les personnes atteintes par le Covid-19. Faisons partie de ces 21% car à défaut de faire aveuglement confiance en la science, il faut faire confiance à tous les scientifiques qui soignent, évaluent, cherchent, modélisent, testent, bref tentent d'endiguer cette pandémie par tous les moyens possibles.

