Économie circulaire : les entreprises sont dans la boucle !

Engagements individuels de grandes entreprises, engagements collectifs de filières industrielles, engagements pour la croissance verte (ECV), engagements volontaires de la feuille de route pour l'économie circulaire (FREC), engagements européens et internationaux (innovation deals) : les initiatives foisonnent ! Partout les réflexions s'activent sur l'ensemble du spectre de l'économie circulaire : éco-conception, recyclage et valorisation des déchets, écologie territoriale, efficacité énergétique ou optimisation de l'usage des ressources et des matières premières.

De même, tous les acteurs économiques s'y mettent : les grandes entreprises comme les PME, les ETI ou les coopératives, les industriels et les opérateurs de services : tous réadaptent progressivement leurs processus de conception, de production et les cahiers des charges de leurs offres, pour répondre à une demande croissante de produits aux usages toujours plus écologiques.

Les chantiers sont multiples et la FREC lancée par le gouvernement, en partenariat avec les parties prenantes, apporte un soutien politique utile à cette dynamique qu'il faut amplifier au plan européen et mondial si nous voulons changer d'échelle.

Faire le pari de l'offre

Mais comment changer d'échelle ? D'abord, en levant collectivement les freins pour favoriser les « boucles locales ». En effet, la stratégie qui viserait à contraindre la demande par l'introduction brutale de mesures réglementaires conduirait à une impasse écologique ! Faute d'offre domestique et européenne suffisamment développées, les industriels seraient contraints d'importer de pays lointains des matières recyclées à forte empreinte carbone qui dégraderaient mécaniquement le bilan carbone de la France. Il faut donc faire le pari de l'offre et ouvrir sérieusement, entre l'État et les industriels, le chantier de l'identification des verrous réglementaires, normatifs, législatifs, voire culturels, à lever ensemble.

De la même manière, les obstacles techniques aujourd'hui nombreux ne seront franchis qu'au prix d'un effort d'innovation des entreprises supposant des marges financières suffisantes, et au moyen d'une recherche soutenue, privée et publique. Les PME et TPE devront également être accompagnée dans la modernisation de leur outil productif. Pour avancer dans la bonne direction, il convient donc d'agir prioritairement sur ces deux leviers avec une méthode claire, collaborative et progressive.

L'économie circulaire, un enjeu collectif de long terme

Changer d'échelle, c'est aussi penser dans le cadre des filières industrielles. Les initiatives lancées par les entreprises ont vocation à s'élargir et à relier davantage l'amont et l'aval de la chaîne de production. En France, le Conseil national de l'industrie contribue à la structuration des filières industrielles françaises en favorisant l'émergence de projets structurants collectifs, portant notamment sur l'économie circulaire. La filière est l'échelle pertinente pour relier les acteurs d'une même chaine de valeur : donneurs d'ordres, producteurs, fournisseurs, collecteurs, recycleurs. Et parce que ces chaînes de valeur sont depuis longtemps transnationales, il est de l'intérêt de tous de mettre en cohérence politiques nationales et européenne pour viser des objectifs ambitieux et réalistes.

L'économie circulaire est un enjeu collectif de long terme qui suppose une transformation générale du système productif. Une modification aussi fondamentale de notre façon de produire et de consommer demande du temps. Les industriels français comptent parmi les plus engagés en Europe dans la lutte contre le réchauffement climatique et le passage à une économie plus circulaire. Ils ont désormais besoin de visibilité, de progressivité et d'objectifs clairs pour s'adapter tout en restant compétitifs. Les défis à relever sont immenses et nécessitent l'engagement de tous. Sur ce sujet comme sur bien d'autres : jouons collectif.

___

Par Philippe Varin, président de France Industrie et Philippe Darmayan, vice-président