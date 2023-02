Des solutions énergétiques Made in France ? Oui, elles existent !

Multiple, l'énergie ? Heureusement pour la planète !

Solaire, hydraulique, marine, éolienne, géothermique, osmotique... Bref, renouvelable !

Et les solutions pour remplacer nos systèmes et infrastructures obsolètes sont bien plus nombreuses qu'on ne pourrait le croire. La France regorge d'entreprises innovantes ! Certaines transforment les biodéchets en énergie, utilisent la mer comme panneau solaire géant, stockent l'énergie dans la glace, d'autres recyclent le C02 pour le transformer en ressource non fossile, récupèrent la chaleur industrielle pour la redistribuer, inventent des groupes électrogènes à hydrogène, ou encore fabriquent des peintures qui éclairent les routes et les villes la nuit...

En tout état de cause, les solutions énergétiques ne manquent pas. Encore faut-il les faire connaître. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés dans ce numéro. Et même si notre sélection n'est pas exhaustive, elle laisse augurer un avenir beaucoup moins anxiogène que la crise énergétique ne le présume.

Cela dit, reste à créer un cadre législatif et réglementaire qui permette à toutes ces solutions d'être développées dans les temps. C'est notamment ce que revendique haut et fort notre invité Bertrand Piccard, pour qui la modernisation de nos réglementations est une urgence absolue. Car se réjouir de l'existence concrète de solutions écologiques, c'est bien. Mais si on ne peut pas les mettre en œuvre, à quoi bon ?

Il est peut-être grand temps de changer de paradigme et d'envisager les énergies renouvelables autrement que comme une condamnation pour mauvaise gestion de nos ressources.

Car à bien y regarder, tout est question de réflexes et d'habitudes, et l'Histoire a démontré comment l'Homme a su faire face aux crises et s'adapter au cours des siècles. Renoncer aux modèles énergétiques actuels, polluants et épuisables, pour en adopter d'autres, propres et renouvelables, c'est faire le choix d'un monde et d'un avenir viables. C'est une chance !

Une autre croissance, durable et qualitative, semble même possible. Ce prisme-là change tout et nous invite à réinventer une certaine idée de la modernité, à nous immerger dans d'autres modèles, et surtout, à ne pas avoir peur de l'inconnu ni de demain. « Nous sommes peut-être dans la fabrique d'une nouvelle Renaissance » suggère la géopolitologue Virginie Raisson-Victor. Gageons qu'à la lecture de notre numéro il y aura tout lieu de le croire...

