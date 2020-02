L’acte II manqué de Macron

Pour clore la séquence du Grand débat national et éteindre, autant que faire se pouvait, la séquence « gilets jaunes », Emmanuel Macron avait lui-même évoqué, l'an dernier, lors d'une de ses trop rares conférences de presse ouvertes, l'entrée dans un acte II du quinquennat. Un nouveau chapitre de son mandat, plus délibératif, plus horizontal, placé sous le signe de l'apaisement des fractures sociales et territoriales. Le chef de l'État, fan de théâtre, a pu mesurer récemment au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, l'échec de cette stratégie. Lors de la manifestation dite de la « retraite aux flambeaux », le 23 janvier, quelques hurluberlus ont aussi défilé en portant sa tête (en carton-pâte) au bout d'une pique, pendant que d'autres ont affiché une banderole rebaptisant « place de la guillotine » la place de la Concorde.

Figure du roi

Emmanuel Macron, comme il l'avait théorisé dans son entretien avec l'hebdo Le Un en 2015, se trouve pris à son propre jeu, lui qui avait affirmé alors que « la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique » (une critique assez transparente de son prédécesseur François Hollande...).

« Cet absent...