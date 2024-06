Matignon : un fauteuil pour trois

Dans une semaine, les élections législatives rendront un premier verdict mais, déjà, intrigues et rivalités agitent le monde politique sur le choix du Premier ministre. Cette fonction que des hyper-présidents ont contribué à dévaloriser retrouve un attrait particulier avec la promesse d'une cohabitation et le départ d'Emmanuel Macron de l'Élysée en 2027. De collaborateur - pour reprendre le mot rabaissant dont avait usé Nicolas Sarkozy pour François Fillon - ou de souffre-douleur du président de la République, pour citer Jacques Julliard, le chef d'un gouvernement avec une Chambre des députés composite se muerait en président du Conseil façon IVe République et ne subirait plus... les conseils du président sans sourciller.

Trois noms semblent revenir pour occuper le poste. Gabriel Attal, galvanisé par une cote de popularité enviable et fort du soutien des candidats Renaissance à la députation, s'est émancipé de Jupiter et, avec fougue, se voit en Prométhée qui rendrait aux Français le feu de la confiance perdue. Une émancipation avec l'accord de l'Élysée, qui n'a plus ou presque que cette carte pour échapper à la Berezina promise par les sondages. Toutefois, l'ambition de Gabriel Attal, trop ostensiblement affichée, et le scepticisme, voire l'hostilité, de bon nombre d'électeurs à la sphère macronienne peuvent l'empêcher d'atteindre l'objectif.

Avoir une majorité absolue

Jordan Bardella, désigné par le RN comme candidat naturel à Matignon, semble atteint par... la peur de gagner et avoir conscience de la dureté de la tâche. En effet, l'annonce d'un audit des finances de la France traduit la difficulté à mettre en place des mesures populaires (hausse des salaires, abrogation de la réforme des retraites). Et la condition avancée d'avoir une majorité absolue renforce l'impression que le protégé de Marine Le Pen trouve plus aisé de se mettre en scène sur TikTok que d'assurer au quotidien

la gestion du pays.

Reste le troisième homme, Jean-Luc Mélenchon, tapi dans l'ombre, qui se fait discret depuis quelques semaines mais n'en a pas moins pesé fortement sur le programme du Nouveau Front populaire et sur le choix de ses candidats à la députation. En privé, il avance sa sagesse et son expérience pour aller à Matignon et sa capacité à s'entendre avec Emmanuel Macron ! Les critiques, pour ne pas dire la fronde, de François Ruffin et de Clémentine Autain - ouvertement prétendants à Matignon - ainsi que les réserves (doux euphémisme) du camp socialiste, représenté par Olivier Faure et Raphaël Glucksmann, rendent aléatoire l'accès au poste de Premier ministre du chef des Insoumis... de plus en plus confronté à l'insoumission de ses troupes.

Avec cette dissolution, Jupiter-Macron s'est transformé en Pandore qui a ouvert la boîte des ambitions, des coups bas et des règlements de comptes. S'il rate son pari, le président aura à la fois accéléré son propre effacement ainsi que le processus d'ouverture pour sa succession dans son camp.

