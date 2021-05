Vous reprendrez bien un iceberg dans votre Green Deal

Chaude semaine pour les amateurs de carbone. Jeudi, on a appris via l'Agence spatiale européenne que le plus gros iceberg existant s'est détaché de l'Antarctique : il est gros comme la moitié de la Corse. Ce qui relance, n'en déplaise à ceux qui achètent une maison à prix d'or en Bretagne, ou ailleurs, le spectre d'une dramatique élévation du niveau des océans. Cette information fait suite à la publication d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui avertit l'humanité qu'il lui faut renoncer désormais à toute nouvelle exploration gazière et pétrolière et se préparer à la fin des voitures thermiques si elle veut atteindre les objectifs de la neutralité carbone qu'elle s'est fixée pour échapper au pire du réchauffement du climat.

Vous n'avez pas encore de voiture électrique. Qu'à cela ne tienne, la solution s'appelle le « retrofit » et c'est soutenu par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Pierre Cheminade et Nabil Bourassi vous expliquent comment l'économie circulaire va potentiellement révolutionner l'automobile en vous permettant de mettre des batteries dans votre vieille guimbarde. Pas donné à tout le monde...

Plus que jamais, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises est pointée du doigt, à l'image de celle de la major pétrolière française Total qui va connaître le 28 mai une assemblée générale brûlante sur fond d'accusations de « greenwashing ». Plusieurs gestionnaires de fonds estiment que l'entreprise devait faire plus d'efforts dans sa stratégie multi-énergies (au pluriel), explique Juliette Raynal... Ce qui ne devrait pas mettre en péril le plan de Patrick Pouyanné, l'un des rares patrons du secteur à avoir compris, mais un peu tard, la nécessité de se diversifier.

La bonne finance (verte) va-t-elle prendre le dessus sur la mauvaise, pour paraphraser en l'inversant la fameuse loi de Gresham sur la monnaie : on en a beaucoup parlé lors du forum Partageons l'économie organisé jeudi par La Tribune. Vous pouvez réécouter ici le podcast des 16 débats qui ont réuni de nombreuses personnalités : Bruno Le Maire, Jean-Dominique Sénard (Renault), Pascal Demurger (Maif), Emmanuel Faber (ex-Danone), Estelle Bachlianoff (Veolia) et même Lucie Pinson (Reclaim Finance).

Cela chauffe pour les régionales aussi

A part ça, cela chauffe toujours dans le Sud où se joue à l'occasion des régionales un remake de « Plus belle la politique » dans un Dallas meurtrier pour la droite. Comme un tour de chauffe de la présidentielle de 2022, pour Emmanuel Macron, il devient urgent d'élargir sa base électorale s'il veut briguer un deuxième mandat, analyse Robert Jules.

De fait, ce rendez-vous politique de juin attise les ambitions de toutes parts. A droite, Valérie Pécresse, toute à sa stratégie d'offrir une alternative à droite face à Bertrand et Wauquiez propose carrément d'effacer « la dette Covid » des TPE et PME les plus en difficulté en sortie de crise, a annoncé la présidente de la région Ile-de-France à César Armand. Parmi les sujets qui vont animer les régionales, celui de l'avenir du périphérique parisien reste au cœur des préoccupations des automobilistes. Alors qu'Anne Hidalgo se prépare à interdire le transit au centre de la capitale, Valérie Pécresse promet rien de moins qu'un référendum pour empêcher que le « périph' » se voit privé d'une file. A méditer avant votre retour de weekend de la Pentecôte.

Pour l'heure, Emmanuel Macron envoie ses ministres au front dans les terres de Marine le Pen, pour faire leurs classes en juin. Après Dupont-Moretti, au tour de la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, de se parachuter dans le Pas-de-Calais, avec dit notre chroniqueur Marc Endeweld, de très hautes, vraiment très hautes, ambitions, un peu au-delà de l'horizon 2022.