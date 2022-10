Eloge de l'hybridation : chacun de nous peut être une sorte de petit architecte

Si, comme l'écrit le philosophe Emanuele Coccia, « les objets hébergent une partie de notre âme », nous pourrions élargir le propos à notre habitat qui héberge, lui aussi, une partie de notre âme, en étant un prolongement de nous-mêmes. Peut-être en avons-nous plus que jamais pris conscience à l'occasion des confinements multiples. Chacun d'entre nous a été confronté à son habitat, en prêtant attention à des choses qu'il ne remarquait plus. Le salon, la salle de bains, la table basse, tout cela avait été rendu invisible par l'habitude. Nous ne regardions plus cette poignée de porte, l'avait-on seulement remarquée un jour ? Chacun de nous s'est posé la question : mais c'est quoi, un chez-soi ? Une création d'un petit monde à mon image ? Qu'est-ce qui fait que je me sens chez moi ? Certains se sont alors mis au bricolage, tandis que d'autres ont sorti leurs pinceaux. Un peu comme l'homme des cavernes qui avait ressenti le besoin de s'approprier son espace de vie en dessinant sur les murs, nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, été confrontés à cette question : confinés chez nous, comment réhumaniser nos espaces et les rendre plus naturels ?

C'est tout le sens des œuvres de l'architecte Friedensreich Hundertwasser. Selon lui, l'homme devrait pouvoir modifier le lieu où il habite, en le repeignant, en le sciant, comme il l'entend : « Chacun doit avoir la possibilité de construire, et tant que cette liberté n'existera pas, on ne pourra pas ranger les projets architecturaux actuels parmi les œuvres d'art. » Chacun de nous peut être une sorte de petit architecte. Comme il l'a écrit, l'habitat est l'une des peaux de l'homme, au même titre que son vêtement ou la nature...

La Grüne Zitadelle, - gigantesque cité verte de couleur rose qu'il a conçue, située dans la ville allemande Magdebourg, et dont toutes les fenêtres sont différentes -, est un bel exemple de ce que l'esprit humain peut inventer, en se réconciliant avec la nature. Peu importe qu'un arbre pousse au milieu du salon du troisième étage, que la peinture de la façade coule à cause de la pluie ou qu'elle se décolore par endroits du fait du soleil, les bâtiments ne sont pas faits pour demeurer inanimés, mais pour vivre ! Cette innovation architecturale engendre des relations harmonieuses entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'avenir également, puisque la Grüne Zitadelle n'est pas figée, mais toujours en éternelle évolution : la peinture, la pousse des plantes et des arbres, dans et autour du bâtiment, tout évolue, tout se modifie. Hundertwasser a pris en compte l'avenir, lorsqu'il a imaginé ce lieu insolite. N'est-ce pas d'ailleurs son appropriation possible par les générations futures qui donne un sens à une innovation ? Son œuvre n'est pas seulement picturale ou architecturale, elle est aussi intellectuelle, car derrière ses créations, il y a une certaine manière d'appréhender le monde. En montrant que l'on peut tout à fait hybrider nature et architecture, il a révolutionné la manière de concevoir l'architecture !

*Docteure en philosophie, chercheuse associée à l'École normale supérieure, Gabrielle Halpern a travaillé au sein de différents cabinets ministériels, avant de participer au développement de start-ups et de conseiller des entreprises et des institutions publiques. Elle est l'auteur de l'essai Tous centaures ! Éloge de l'hybridation (Le Pommier, 2020) et de la bande dessinée La fable du centaure (HumenSciences, 2022).

