Le Parc Rives de Seine est à nous ! Après la Marche pour le Climat, des actes !

La Marche pour le Climat à Paris a été un moment fort de mobilisation citoyenne face à l'urgence climatique. Des hommes et des femmes, de tout âge, dans une ambiance civique, familiale et joyeuse, avec des pancartes et des slogans improvisés et originaux ont manifesté leur profonde inquiétude concernant cette menace, dont les effets se font sentir présentement dans nos vies. Nous avons pu le voir cet été à Paris, en France et partout sur la planète avec des conditions extrêmes qui, à chaque fois, battent des records par rapport aux années précédentes.

Cette année a été marquée en particulier par la simultanéité sous toutes les latitudes des effets caniculaires et des incidents météorologiques concentrés et violents. A l'heure où la population mondiale est devenue majoritairement urbaine, c'est aussi dans nos villes que nous constatons avec force les impacts de l'augmentation des températures.

Cette présence citoyenne massive dans les rues est aussi une mobilisation des urbains qui veulent que nous changions en profondeur nos modes de production, de consommation, de vie. Nous voulons des villes qui tiennent compte de la biodiversité, de la nature et de l'eau, d'une autre manière de construire, d'habiter, de travailler, de nous déplacer et d'agir dans nos vies quotidiennes. Se battre pour le climat, pour préserver la planète et pour sauver l'humanité d'une débâcle prochaine doit être l'œuvre de tous, en tout moment et en tout lieu.

La parole doit se refléter dans les actes pour construire de nouveaux espaces pour préserver la qualité de vie. Or, à Paris le 3 octobre prochain, le Tribunal Administratif va se prononcer concernant des recours en vue de refermer les voies sur berges aux piétons, rive droite, pour laisser la circulation automobile revenir. Une belle conquête citoyenne et un acte concret face au défi climatique, le Parc Rives de Seine, est en danger ! Faut-il rappeler qu'aujourd'hui personne ne réclame le retour des voitures sur la rive gauche ? Bien au-delà du loisir et de la promenade, c'est un vrai poumon économique qui s'est installé de manière durable : restauration, tourisme, activités de toute sorte ont fleuri. Des millions des franciliens profitent de ces espaces depuis 2013. Les mêmes arguments de l'époque, balayés totalement par les faits, sont remis à flot.

Oui, le Parc Rives de Seine a permis de rendre cet espace urbain aux citoyens, parisiens, métropolitains, franciliens, pour se promener, flâner en famille ou avec des amis, profiter de la fraîcheur de l'eau, se prélasser et accéder à toute sortes de manifestations ludiques, culturelles et divertissements. Une action pionnière car depuis des réflexions métropolitaines ou régionales ont été lancées sur le devenir des autoroutes et leurs évolution en voies urbaines plus apaisées. Depuis le 2 avril 2017, lors de son inauguration festive, Rives de Seine fait partie de la vie urbaine d'un Paris ouvert à tous et engagé pour le climat. La fréquentation massive et le succès de cette action est un motif de fierté. C'est la voie que beaucoup de villes ont pris dans le monde sur les cinq continents : rendre la ville respirable en réduisant la circulation en ville, offrir des espaces de promenade et de circulation douce, retrouver nos fleuves, rivières, cours d'eau, offrir à nos enfants des lieux de retrouvailles avec la nature, construire de nouvelles urbanités, développer un esprit civique et partager ensemble les joies d'une ville vivante.

Voilà pourquoi après cette mobilisation exemplaire du 8 septembre, nous resterons mobilisés pour que le Parc Rives de Seine reste un acquis pour tous ! Nous faisons confiance à nos juges administratifs, indépendants, pour souligner, une fois encore, que le droit est en phase avec les préoccupations sociétales exprimées encore si fortement le 8 septembre. Avec des actes nous voulons continuer à lutter pour le climat, pour la planète, pour notre santé, pour nous, nos enfants et les générations futures. Le Parc Rives de Seine est à nous tous !

