10 architectes soutiennent la piétonisation des voies sur berges à Paris

« En piétonnisant les voies sur berges, Paris fait un acte innovant et courageux pour la bonne santé de tous les Franciliens. La décision du Conseil Municipal de Paris et de sa Maire est en cela raisonnable et exemplaire.



Cet acte libère en cœur d'agglomération une Seine ouverte pour tous, riverains, visiteurs et touristes. Car notre métropole du Grand Paris doit retrouver son fleuve, à l'instar d'autres villes. Elle montre un exemple de reconquête de l'eau et de son fleuve.



Les berges de Seine ne s'arrêtent pas au quai d'Ivry à l'Est et au quai Saint-Exupéry à l'Ouest. Mais le dysfonctionnement du Grand Paris impose à chaque entité voulant moderniser sa ville de se comporter de façon plus ou moins égoïste suivant sa posture géographique.



Il faut également traiter toutes les pénétrantes occupant les berges. Ce doit être une action coordonnée qui cherche à valoriser la Seine, fleuron de notre Grande Capitale qui se rappelle à nous par des débordements qui se moquent des limites administratives.



Et si les jugements peuvent être partiaux voire déficients par manque d'appréciation, c'est justement la raison pour laquelle il existe une procédure d'appel qui confirme, corrige ou infirme un avis quel qu'il soit.



En ce qui nous concerne, nous soutenons l'action des Parisiens et de leurs représentants élus pour l'image courageuse qu'ils donnent avec cette mesure à bien d'autres métropoles qu'elles soient nationales ou internationales. »