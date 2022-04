Les Héritières Ep6 – Anne-Sophie PIC est l’invitée de Sophie Iborra dans le podcast Women For Future by La Tribune

Considéré comme difficile, le métier demande à la fois un très grand investissement personnel, de longues heures de présence, souvent en décalé, et suppose de faire des choix cornéliens en termes d'équilibre de vie.

Pourtant certaines brillent et montrent la voie, de plus en plus médiatisées, que ce soit à l'écran via des émissions grand public à fortes audiences, elles publient des ouvrages de référence et créent de véritables empires à travers le monde.

Ce sont bien ces rôles modèles qui peuvent aider à poursuivre la féminisation de ce métier et faire en sorte que les femmes soient de plus en plus nombreuses derrière les fourneaux des restaurants et à la tête des établissements du quotidien comme ceux de prestige.

Episode 6 - Anne-Sophie Pic

Autodidacte, femme de goût et entrepreneure, notre invitée, dans les Héritières, a la tête dans les étoiles. Élue meilleure cheffe du monde en 2011, c'est encore aujourd'hui, la seule femme triplement étoilée en France. Héritière de 4 générations de cuisiniers qui ont marqué leurs temps, intuitive, pugnace et super créative, cette « terrienne » a su, en 25 ans, se faire un prénom en restant entièrement fidèle à son nom. Nous sommes très heureux d'accueillir la Cheffe Anne-Sophie PIC.

Bonne écoute !