Préparons-nous à la guerre de demain

Il nous faut préparer la guerre de demain. Pourquoi ? Car, au détriment du droit et de l'ordre international - souvent en adoptant une posture de rejet de l'Occident, certains acteurs étatiques ont choisi la contestation acerbe voire le recours de plus en plus désinhibé à la force et à la brutalité afin d'imposer leurs volontés. L'invasion russe en Ukraine ou les agressions répétées de la Russie à notre égard en sont des aperçus très concrets.

Pouvons-nous seulement croire que si l'Ukraine venait à tomber Vladimir Poutine s'arrêterait là ? Pouvons-nous seulement songer que, du jour au lendemain, toutes les velléités déstabilisatrices qui s'imposent à nous pourraient cesser ? Hélas, la réponse est non. Nous sommes dans une forme de « guerre juste avant la guerre » pour reprendre les termes du chef d'état-major des armées. Alors, bien que loin d'être va-t'en guerre, préparons-nous car être prêts aujourd'hui, c'est ne pas subir demain !

Ne rien exclure

Pour assurer notre sécurité à 360 degrés, nous ne devons rien exclure. Face à un front à l'Est qui devrait s'installer pour plusieurs décennies, il est essentiel de gagner en crédibilité, d'étoffer nos rangs et de renforcer les capacités de nos armées, à la fois dans le champ matériel (air, terre, mer, spatial, etc.) et dans le champ immatériel (cyber, cognitif, informationnel, etc.), tout en respectant le juste équilibre entre massification et innovation. Et cela n'est pas de la seule responsabilité des armées mais bien de la Nation toute entière !

Comment faire ? Déjà, en musclant notre outil de défense afin de décourager tout acteur de nous attaquer. La loi de programmation militaire 2024-2030, en plus d'augmenter nos moyens capacitaires, a permis à nos entreprises d'entrer dans une logique d'économie de guerre et de relocaliser certaines industries - à commencer par celle de la production de poudre à Bergerac. Il reste aujourd'hui encore du chemin à parcourir pour parvenir à une organisation efficiente et résiliente en cas de guerre.

Des réquisitions

Une économie de guerre implique de pouvoir compter sur des cadences de production rapides, des approvisionnements stratégiques sécurisés et des stocks de composants critiques conséquents. A situation exceptionnelle, moyens exceptionnels ! Il y a quelques mois, c'est d'ailleurs pour faire face proportionnellement aux dangers que nous avons rénové et clarifié les dispositions du code de la défense sur les réquisitions à des fins de défense de la Nation mais également insérer de nouvelles mesures concernant la priorisation des commandes pour les armées par rapport aux commandes civiles ou la constitution de stocks minimum aux industriels.

Ensuite, en accélérant le chantier de l'Europe de la défense et de l'autonomie stratégique européenne. Notre défense nationale revêt également une dimension européenne : les deux sont intimement liées. Pour gagner la guerre de demain, nous avons besoin de l'Europe et d'alliés solides. Il serait bien présomptueux de penser l'inverse. Alors oui, continuons de soutenir les coopérations avec nos partenaires du continent et renforçons, plus fort et plus vite, notre culture stratégique commune !

Se défendre à un coût

Enfin, en développant l'esprit de défense dans notre société. La défense de la Nation suppose de pouvoir compter sur des forces morales alertes vis-à-vis des dangers, à commencer par la guerre informationnelle qui est désormais monnaie courante à l'heure de l'hyper-communication et de l'hyper-connectivité. Gardons à l'esprit que, en infusant des contre-discours hostiles à nos actions ou nos valeurs, certains acteurs cherchent à nuire à notre unité nationale afin de nous affaiblir. La défense de la Nation repose également sur la capacité de ses citoyens à s'engager pour elle. Alors soutenons collectivement et assumons notre ambition de doubler les réserves militaires d'ici à 2035. Accélérons même le mouvement si nous le pouvons !

L'heure est à la lucidité et à l'action. Et les mois et années à venir seront déterminants. Se défendre à un coût auquel la toute entière Nation doit consentir. Nous défendre doit nous inciter à faire corps et à accentuer résolument tous nos efforts. Chacun doit en avoir conscience.