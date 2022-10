2008-2022  : la Banque centrale européenne a-t-elle lutté contre l'inflation  ?

Inflation : comprendre la mission de l'Eurosystème. Dans la zone euro, les taux d'intérêt influent sur la situation économique et la stabilité des prix. C'est l'Eurosystème qui est chargé de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire unique de tous les pays ayant adopté l'euro. L'Eurosystème regroupe la Banque centrale européenne BCE et 19 Banques centrales nationales de l'Union européenne qui utilisent l'euro. Toutes ces banques assurent plusieurs missions visant en priorité à maintenir la stabilité des prix, c.-à-d. maintenir l'inflation proche, mais inférieure de 2% sur un an. Mais depuis 2008, cette mission n'est en réalité plus respectée. La politique monétaire contrairement au traité de Maastricht a été d'empêcher ses membres les plus faibles de quitter l'union monétaire ou d'éviter la fragmentation financière de la zone euro.

Inflation et le choc de la crise de 2008

En juillet 2008, la Banque centrale européenne a relevé son principal taux directeur d'un quart de point à 4,25%. Cette décision était attendue alors que l'inflation a atteint 4% en juin 2008 dans la zone euro. À la veille de la plus grande crise financière, cette résolution était prévisible, mais inopportune. À cette époque la BCE s'est inquiétée très vite de la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires. Augmenter les taux était un moyen d'atténuer l'inflation. La crise était à son début et la croissance commençait à ralentir. La hausse des taux inquiète les États membres, car elle intervient à un moment de ralentissement de l'économie mondiale avec un euro fort. "Nous pensons que ce que nous avons fait aujourd'hui permettra d'assurer la stabilité des prix à moyen terme", a précisé M. Trichet président de la BCE à cette époque. Avec 1 euro = 1,5775 dollar au 1er juillet 2008, une inflation de 4% et un taux directeur de 4%, fallait-il augmenter encore ce taux ? La BCE a été contrainte par la suite de réduire considérable le taux d'intérêt, dans le but d'éviter un désastre économique.

En 2008, le choc financier ébranla la zone euro et accula la BCE à se substituer au système bancaire pour le financement des déficits courants et des mouvements de capitaux. Cette intervention massive a réussi, mais au prix d'un creusement des déficits publics de la plupart des pays. Et ce sont naturellement les pays les plus endettés qui ont dû supporter une défragmentation. La Banque centrale européenne abaisse ses taux jusqu'à zéro, injecte des liquidités et achète de la dette publique et privée. La BCE injecte 4 000 milliards d'euros de 2011 à 2017.

La BCE a-t-elle commis des erreurs en 2021 et 2022 ?

On aurait pu penser que la BCE apprendrait de son expérience. Pas de chance. Après une première hausse du taux en juillet 2022 de 50 points de base, le jeudi 8 septembre 2022, la Banque centrale européenne annonce une hausse de ses taux directeurs de 75 points de base. La volonté de la BCE est de revenir à son objectif de 2% d'inflation. Mais cet objectif est-il encore atteignable à court terme vu la situation géopolitique et la flambée des prix de l'énergie ? "La BCE fait volte-face et reconnaît implicitement son erreur ! Après avoir largement sous-estimé ce tsunami d'inflation post-covid, la BCE inverse sa position, l'inflation serait désormais de longue durée et devrait encore augmenter. Un bon espoir donc que l'inflation fasse tout le contraire, tellement la BCE n'a pas une bonne vue" France transactions juillet 2022. Faut-il encore augmenter les taux d'intérêt ? "C'est une erreur suicidaire" alerte Jacques Attali, car l'investissement va ralentir et l'économie mondiale va rentrer en récession.

Tout pense à croire que la BCE a certainement trop attendu. La BCE a maintenu ses taux d'intérêt à zéro et même négatif pour le taux au jour le jour. Ce retard créa une véritable spirale inflationniste. Il est évident que l'inflation, créée au commencement par des pénuries, sera alimentée par la hausse des prix et des salaires. La faiblesse des taux d'intérêt fragilise les banques françaises. "Bien que l'environnement de taux bas soutienne l'économie en général, nous notons également une augmentation de la prise de risque qui pourrait poser à terme des défis à la stabilité financière" (Luis de Guindos vice-président de la BCE le 20/11/2019) .

Avec un euro faible à 0,9677 dollar (26 septembre 2022) et un taux d'inflation en Europe de 10,1% en août 2022, la dépréciation de l'euro face au dollar a une conséquence immédiate, sonnante et trébuchante : elle alimente l'inflation.

Après tout ce retard, cibler l'inflation et maintenir les "spreads" relativement bas pour des États de la zone euro fortement endettés paraît très difficile. C'est le cas de l'Italie, surtout après les élections du 25 septembre 2022. La fragmentation financière est restée limitée en 2008-2009. Elle a atteint des niveaux très élevés lors de la crise souveraine de 2011-2012. Elle a reculé depuis l'annonce de la BCE d'intervenir de manière illimitée sur le marché de la dette des États de la zone euro face aux primes de risques élevées et réclamées. Elle devrait fortement exploser si la BCE veut vraiment lutter contre l'inflation. Pour éviter cette situation, la BCE a annoncé un nouvel outil "anti-fragmentation" de la zone euro, le Transmission Protection Instrument (TPI). Cet instrument permettra à la BCE, sous conditions, d'acheter des titres financiers, notamment des obligations publiques et privées, émis dans les pays connaissant une détérioration de leurs conditions de financement. La BCE est forcée d'avancer avec beaucoup d'imagination et d'innover très rapidement.

Les mauvaises analyses de la BCE

Le taux d'inflation en zone euro a bondi en septembre 2021 à 3,4% sur un an, au plus haut depuis 13 ans. En octobre, le taux d'inflation passe à 4,1% puis à 4,9% en novembre 2021 avec une croissance prévue inférieure à 4,2% pour 2022 et 2,9% pour 2023. Pourquoi le Conseil des gouverneurs de la BCE a conclu qu'un assouplissement monétaire était toujours nécessaire ? Dans son communiqué présenté lors de la conférence de presse du 16 décembre 2021, la Banque centrale européenne juge toutefois que "le soutien monétaire reste nécessaire en vue de la stabilisation de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme". La BCE pressent toujours que l'inflation resterait faible en 2023, ce qui la pousse à une normalisation lente et préjudiciable.

En janvier 2021 presque un an avant la réunion de décembre 2021, à une époque où l'inflation partait à la hausse (0,9% en janvier 2021 contre -0,3% en décembre 2020) avec une forte croissance (prévisions de +3,8% en 2021), il a été difficile aux économistes de voir ce qui a motivé la BCE à étendre ses orientations prospectives sur les achats nets APP au-delà d'octobre 2022. L'APP ou Asset Purchase Programme a pour but officiel de stimuler l'inflation afin qu'elle atteigne et ne dépasse pas son objectif d'inflation de 2%.

À la suite de la fin prévue du programme (PEPP) en mars 2022 (programme d'achats d'urgence pandémie) la BCE annonce avec surprise une augmentation des achats nets de l'APP pour 2022 : "sur la base de notre évaluation actualisée, dans un environnement incertain, le Conseil des gouverneurs a, ce jour, ajusté le rythme de ses achats dans le cadre de son programme d'achats d'actifs (asset purchase programme, APP) pour les mois à venir. Les achats nets mensuels au titre de l'APP s'élèveront à 40 milliards d'euros en avril, 30 milliards en mai et 20 milliards en juin". Il est curieux de comprendre pourquoi l'APP, un instrument visant à augmenter l'inflation, a été stimulé alors que l'inflation était élevée et en hausse. C'est le 9 juin 2022 que le Conseil des gouverneurs a décidé enfin de mettre un terme à son programme APP.

Alors qu'il fallait lutter contre l'inflation, la BCE a accordé des taux négatifs aux banques jusqu'au 23 juin 2022. Le meilleur taux possible sur les TLTRO 3 (opérations ciblées de refinancement de long terme des banques) a été de -1 %. L'encours total est de 2 263 milliards d'euros. Ce meilleur taux négatif représente une énorme subvention aux banques et un excès de liquidité donc d'inflation, alors que les banques au même moment augmentaient les taux des prêts immobiliers aux ménages à partir de février 2022. Pourquoi ? Une des raisons de la hausse des crédits immobiliers est que la BCE pourrait être tentée comme la Réserve fédérale américaine FED d'augmenter son taux prochainement. Les banques n'appréciant pas une période d'incertitude ont été poussées à relever leurs taux aux particuliers.

La BCE aurait dû agir différemment compte tenu des informations disponibles fin 2021 et éviter une accélération de l'inflation au-delà de 2%. Elle aurait dû augmenter comme la Banque centrale américaine ses taux à partir de mars 2022 et éviter aux pays européens de budgétiser l'inflation par des aides et créer des déficits colossaux. Il est à craindre une récession lente et une inflation durable.