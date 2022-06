Guerre en Ukraine : comment lutter contre l'inflation avec des prix élevés de l'énergie ?

L'inflation a commencé à se mettre en place depuis l'année 2021 fruit de la crise sanitaire et du redémarrage économique qui s'en est suivi. Elle s'est accentuée en 2022. Il faut rappeler que les prix de l'énergie, principale cause de l'inflation, montaient déjà en flèche bien avant le conflit Ukrainien par rapport aux prix les plus-bas obtenus pendant la pandémie. Avec la repise des activités et le retour de la production et des loisirs, la demande a augmenté mais l'approvisionnement est resté limité par plusieurs facteurs : l'incertitude, la chaîne d'approvisionnement, l'infrastructure et un marché mondial hétérogène. La guerre en Ukraine et la dépendance de l'Europe aux achats Russe ont accentué la hausse des prix de cette énergie. Avec des mesures curatives et coûteuses, les premières solutions envisagées par la France (chèque énergie, indemnité inflation, une remise carburant de 15 centimes par litre) ne peuvent pas réduire les prix de l'approvisionnement. Ces mesures d'urgence obligent le gouvernement à augmenter son budget, à emprunter, à créer de la monnaie (des liquidités) et donc générer de l'inflation additionnelle.

Une grande partie de la responsabilité du contrôle de l'inflation incombe à la Banque centrale européenne (BCE). La première cause de cette inflation est l'excès de liquidité créée principalement par l'endettement public. La vraie origine est le "quoi qu'il en coûte", le plan de relance Européen et le programme d'achat d'urgence des dettes des États par la BCE face à la pandémie (PEPP). Le taux d'intérêt directeur est le principal outil utilisé par les Banques centrales pour gérer l'inflation. L'expérience montre que l'inflation et les taux d'intérêts ont tendance à fluctuer dans la même direction mais avec des décalages. Lorsque la BCE augmente ses taux directeurs, elle augmente le niveau des réserves en limitant la masse monétaire disponible pour l'achat d'actifs plus risqués tels que la cryptographie ou les obligations "pourries". La hausse des intérêts décourage les dépenses des consommateurs et des entreprises. Les taux en Europe restent inchangés, et contrairement aux autres Banques centrales, pour contrer cette inflation, la BCE est inscrite "aux abonnés absents".

Il existe de nombreuses méthodes utilisées par les gouvernements pour contrôler l'inflation, et bien qu'aucune ne soit un pari sûr, certaines ont été plus efficaces et ont infligé moins de dommages collatéraux que d'autres. Les principales méthodes :

Le gouvernement peut utiliser le contrôle des salaires et des prix pour lutter contre l'inflation. Cette mesure a pour objectif de lutter contre l'inflation globale plutôt que d'atteindre certains objectifs d'efficacité ou d'équité économique. Elle touche plusieurs secteurs au lieu d'un marché particulier, etc. Bref, pour les experts, ces politiques ont très mal fonctionné dans le passé.

Le gouvernement peut réduire les dépenses publiques. Depuis plus de quarante ans la France est en déficit budgétaire. La dette au sens du traité de Maastricht est arrivée à 2 813 Md€, soit 112,9% du PIB fin 2021 et on continue à dépenser, à dépenser. Il est certain que maîtriser les dépenses abaisserait la pression de la demande sur l'offre, mais une guerre à la porte de l'Europe plombe le budget de la défense. La consommation des soins de santé augmente, les financements climat s'accentuent, l'éducation en péril, etc. Comment dépenser moins avec plusieurs secteurs en détresse ?

Le gouvernement peut abaisser les investissements publics. Depuis le début de la pandémie, la politique des investissements est inflationniste. Avec une création massive de liquidités, il y a une facilité à se procurer des fonds d'investissements dont la rentabilité n'est pas en adéquation avec un objectif de croissance sain. Le gouvernement rallonge les aides aux entreprises, des subventions, des prêts, des primes pas toujours nécessaires au développement de la production. Les investissements publics financés par des prêts bancaires sont source d'inflation. Il est temps d'arrêter les emprunts extérieurs et mettre l'épargne des ménages au service de l'économie.

Le gouvernement peut améliorer ses importations. L'augmentation des importations à des prix bas peut stabiliser l'inflation. Mais hélas la Chine, premier partenaire de la France, augmente ses prix à la suite de l'envolée des coûts des matières premières, une flambée du transport maritime et un euro faible. Voilà un échec de 100 milliards d'euros pour le commerce extérieur français sur un an au 10 mai 2022.

Le gouvernement peut développer à court terme la production intérieure. Augmenter la production de biens accessibles rapidement en diminuant les prix pour infléchir l'inflation. Choisir les mesures qui peuvent réduire les prix : meilleur partage des ressources existantes, meilleure répartition des forces productives, développement des heures supplémentaires avec une rémunération non excessives, amélioration des contraintes corporatives, etc.

Le gouvernement peut créer une croissance sans inflation. Une des explications d'une croissance sans inflation pourrait être une explosion de gains de productivité, tirés par les progrès des technologies vertes et numériques. Cela signifie une production plus élevée pour un coût inférieur et des prix inférieurs. Une autre explication serait de bénéficier d'une offre d'investissement importante qui créerait une croissance avec des salaires stables : un développement rural et écologique avec un déplacement massif de salariés des villes vers la compagne. Les salaires restent contrôlés, aidant ainsi l'inflation à rester faible.

La nécessité et le courage d'agir. Dès le début des restrictions sanitaires en mars 2020, des mesures pour soutenir les entreprises dans la crise ont été mises en place. Au total, 230 milliards d'euros ont été mobilisés à la fin juin 2021. Aujourd'hui, le gouvernement estil prêt à fournir un effort similaire pour soutenir les foyers modestes pour affronter cette inflation ? En vérité, la Banque centrale européenne et le gouvernement doivent choisir et agir très rapidement ou faire face à un défi structurel élevé.