CES 2023  : l'innovation face aux défis des crises politiques et climatiques

Cette semaine s'ouvre la 53e édition du CES de Las Vegas. Une édition qui entend progressivement renouer avec ses plus belles heures de fréquentation ! En effet, après 3 années de crise sanitaire ayant égratigné ses deux dernières éditions - marquées par un 1er essai en virtuel peu convaincant (2021) et des annulations en série dues à l'apparition du nouveau variant du Covid (2022) -, le grand show prévoit cette année 2.500 exposants (vs 2.300 l'an dernier), dont plus de 40% seront révélés pour la première fois au grand public. Des nouveautés qui devraient par ailleurs s'inscrire pleinement dans l'actualité politique et économique mondiale, émaillée par une double crise énergétique et climatique majeure. Maison, santé, alimentation, industrie et environnement, que doit-on attendre des innovations présentées cette année ?

Le numérique face à l'inflation...

Déjà fortement présente sur le salon, la maison connectée devrait encore prendre de l'essor cette année, dans le contexte de crise énergétique actuelle. En effet, face à l'envolée du prix de l'énergie et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des consommateurs, ces innovations, notamment en matière de gestion de la chaleur via des capteurs ou des thermostats connectés, seront particulièrement attendues. Toujours en faveur du consommateur, les nouveautés du secteur de l'Agritech et de la Foodtech devraient adresser la problématique de durabilité des produits frais, en proposant des solutions en mesure d'éviter le gâchis et de protéger le pouvoir d'achat face à une augmentation généralisée du prix des produits alimentaires. Également, comme les années passées, la santé connectée devrait être particulièrement prolifique. De nombreuses innovations, utilisant l'IA ou l'informatique, se targuent aujourd'hui de remplacer l'humain ou le médicament pour prodiguer un traitement. Et offrir ainsi une alternative optimiste à notre système de santé actuellement en difficulté ?...

...et la crise climatique

La prise de conscience relative aux enjeux environnementaux est aujourd'hui réelle et mondialement partagée. La baisse des émissions de C02 n'est plus un objectif, mais un impératif. Le « sustainable » est sur toutes les lèvres et de plus en plus fortement présent au cœur des attentes des consommateurs, tant dans leurs usages de consommation que dans les modes de production. Les entreprises, en première ligne, ont donc ici une responsabilité majeure et savent aujourd'hui devoir acter ce changement. Pour autant, est-ce que les innovations présentées sauront répondre à ces attentes ? Du mieux consommer au mieux produire, elles devraient être intéressantes à observer. Ainsi, et comme chaque année désormais, la mobilité devrait nous donner à voir toujours plus de sources d'énergie alternatives.

Enfin, l'industrie, dans ce domaine, devrait faire parler d'elle cette année avec l'essor du concept du « Digital Twins ». Applicable aux bâtiments, aux transports, aux villes et à toutes les industries, ce « jumeau numérique », créé via l'utilisation de capteurs ou de drones, permet de comprendre et d'identifier avec précision tout à la fois les usages et les failles d'une infrastructure. L'objectif : limiter les coûts d'entretien et générer ainsi une plus grande efficacité énergétique, alors que plus de 40% de l'énergie mondiale est actuellement consommée par les bâtiments.

Cette nouvelle édition s'inscrit donc dans un contexte géopolitique nouveau qui ne devrait pas être sans conséquence sur le show. En effet, outre les sujets d'inflation et d'environnement, les tensions politiques et économiques fortes qui émaillent actuellement les relations entre la Chine, les Etats-Unis et la Russie devraient occasionner quelques désertions des représentations nationales. Si l'Ukraine sera bel et bien absente, qu'en sera-t-il de la Chine ?