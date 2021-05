Comment Essilor est devenu une entreprise de stature mondiale

Onze ans après avoir quitté ses fonctions de président directeur-général, Xavier Fontanet a pris la plume pour expliquer dans un ouvrage (1) l'essor fulgurant d'Essilor au cours des deux décennies pendant lesquelles l'entreprise se mondialise et devient un leader incontesté du marché du verre ophtalmique. Cela ne s'est pas fait sans gros efforts, nous dit l'auteur, mais ce qui émane avant tout de ce livre, c'est un enthousiasme sans limite pour l'exploration et la conquête de parts de marché qui alimenteront une croissance industrielle durable, capable d'aligner les intérêts de toutes les parties prenantes : clients, collaborateurs, partenaires, fournisseurs, et actionnaires.

Entreprise provinciale

Essilor est une entreprise provinciale devenue leader mondial. En cette période difficile qui pose question sur la capacité française de préserver sa souveraineté, cet ouvrage est rafraîchissant. Il n'est sans doute pas possible de bien comprendre l'entreprise Essilor si on ne comprend pas bien les intérêts qu'elle sert. Elle est au service des personnes qui ne voient pas bien. Globalement, les Asiatiques sont assez myopes, en particulier les Chinois qui ont des yeux trop longs. A l'inverse, les Indiens auraient plutôt les yeux trop courts, c'est-à-dire qu'ils sont hypermétropes et deviennent presbytes. Partout, il faut pouvoir traiter les différents problèmes de vue qui varient aussi en fonction de l'âge. Or, nous explique Xavier Fontanet, des technologies différentes répondent à ces problèmes qui obéissent, qui plus est, à des structures de marché distinctes selon les pays.

Verre ophtalmique

A partir de la décision de recentrer l'activité d'Essilor autour du verre ophtalmique en abandonnant les contacts et les montures, l'entreprise va se focaliser exclusivement sur les verres. Elle va investir massivement dans le remplacement du verre minéral (celui de nos vitres) par des verres organiques et le verre progressif. Ce que l'on voit bien dans le livre, c'est comment ces innovations augmentent le service rendu aux individus. Le verre CR39 inventé par René Granperret, co-fondateur d'Essilor, « ne cassait pas, était beaucoup plus léger et coupait mieux les UV que les verres minéraux. » Ce sont eux qui ont rendu possible la réduction de l'épaisseur des verres des personnes souffrant de myopie. Quant aux progressifs, il va sans dire que le service rendu par ces verres qui permettent de voir de près, de loin et de manière intermédiaire est lui aussi indéniable.

Le succès d'un collectif

C'est autour de ces atouts qu'a pu s'exprimer le génie de personnes comme Xavier Fontanet et celui de cette multitude de collaborateurs que l'ancien PDG nous fait découvrir, dans un hommage qui donne presque le tournis. Cela enfonce bien l'idée dans la tête du lecteur que la réussite d'Essilor est avant tout celle d'un collectif. Comme le précise Fontanet: « On vous dit souvent : 'Attention, personne n'est irremplaçable... ' Je ne suis absolument pas d'accord, les personnes sont clés. »

Et effectivement, la conquête par Essilor des marchés américains, chinois, indien, coréen, japonais, australien sud-américain reposait, au-delà des joint-ventures et acquisitions, sur les personnes que l'entreprise a su s'attacher. La description de l'embauche de He Yi pour la direction en Chine est particulièrement savoureuse. Il avait implanté les yaourts Danone dans l'Empire du milieu et semblait ouvert à de nouveaux défis. Fontanet raconte, qu'informé de l'opportunité un vendredi soir alors qu'il est en voiture avec toute sa famille pour aller passer un week-end en Normandie, il n'hésite pas à faire demi-tour sur l'autoroute pour prendre un avion pour Hong-Kong le soir même et boucler l'embauche le lendemain. Quand Fontanet parle de travailler dur, il sait et incarne et ce dont il parle.

Et c'est d'ailleurs une des marques de fabrique de la maison, dont on peut espérer qu'elle est toujours à l'ordre du jour, celle d'être véritablement capable de pratiquer la méritocratie. Comme l'écrit l'auteur : « ce qui compte, c'est d'avoir contribué [...] Cela me rappelle mon arrivée en 1991... On ne me présentait pas les gens en me donnant leur poste - directeur de ceci ou directrice de cela, on me disait : 'celui que vous allez rencontrer, c'est celui qui a démarré l'usine de Manaus', 'c'est celle qui a conçu le soft qui a permis dans les années 2000 de gagner un jour sur les livraisons'... Essilor est une vraie méritocratie. »

Deux clés essentielles

Le livre passe en revue nombre d'éléments qui ont contribué au succès de l'entreprise. Qu'il s'agisse d'un marketing très créatif en Chine « le verre Essilor coule la concurrence » ou porter des lunettes c'est avoir de meilleures notes, du programme de « marketing rural » en Inde à partir d'une caravane capable d'équiper 200 personnes par jour avec des verres de prescription, de l'actionnariat salarié autour d'une association d'actionnaires salariés très impliqués, l'auteur résume les choses en deux clés essentielles. Il se dit convaincu « que les deux clés de la bonne marche d'une entreprise sont la confiance et la stratégie. La confiance, c'est la confiance en soi et la confiance en l'autre, parce que rien ne renforce plus la confiance en soi que la confiance que vous portent les autres. [...] Il faut, aussi, avoir confiance dans la stratégie. C'est là que c'est difficile, car il faut que la stratégie soit bonne, faute de quoi, les gens intelligents ne suivront pas. »

Ouvrage de stratégie

La saga Essilor est un ouvrage de stratégie décrivant les enjeux liés à la mondialisation d'une entreprise. Mais, c'est aussi l'histoire d'une entreprise industrielle allant à l'encontre de l'idée dévastatrice d'une « société sans usine », où la valeur se créerait avant tout dans la recherche, la communication et le marketing. Comme le montre bien le livre, la créativité opérationnelle, financière, marketing, informatique, juridique et technologique se nourrissent mutuellement. Séparer la production du reste, c'est se couper les ailes de la créativité. La France est aujourd'hui l'un des trois pays les plus désindustrialisés d'Europe et n'arrive pas à organiser une décrue massive de ses impôts de production, en dépit des ravages qu'ils font. Elle devrait méditer ce bel exemple français de création d'un champion industriel national devenu mondial et se demander comment faire en sorte d'en avoir plus.

_______

(1) Xavier Fontanet "Conquérir le monde avec son équipe", éditions Les Belles Lettres, collection Manitoba, 2021, 177 pages, 15 euros.