Faire passer les livraisons à l'ère de l'économie responsable

En 2021, les ventes en ligne ont augmenté de 7 % en France et avec elles le nombre de livraisons. Si cette croissance s'annonce comme une bonne nouvelle pour les commerçants, la planète ne peut pas en dire autant, surtout si l'on considère que, dans 86% des transactions, les livraisons à domicile utilisent des emballages jetables.

Alors que le rapport du groupe de travail numéro II du GIEC, publié le 28 février dernier, a confirmé l'accélération des conséquences du changement climatique, comment transformer l'ensemble de la chaîne logistique pour qu'elle devienne plus vertueuse ? Si la technologie apporte une partie des réponses, rien ne sera possible tant qu'un changement de mentalité ne s'opère pas.

Provoquer une prise de conscience collective sur l'impact des livraisons

Avons-nous réellement conscience de l'impact de nos achats en ligne sur la planète ? Le transport de marchandises représente 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Avant d'arriver dans nos boîtes aux lettres, les objets voyagent autour du globe par bateau, avion, camion, à l'arrière d'une camionnette ou d'un vélo. Durant leur périple, ils changent d'emballages et d'étiquettes de transport à plusieurs reprises pour répondre au cahier des charges de chaque transporteur ou de leurs clients.

Une fois livrés, la question du traitement des déchets (emballage, étiquettes, papier bulle, etc.) liés à la livraison se pose. Le gouvernement français prévoit de recycler la totalité du plastique d'ici 2025. Et pourtant, alors qu'ils représentent 64% des déchets plastiques, seulement 28% des emballages et objets en plastique sont aujourd'hui recyclés.

Le recyclage est pourtant loin d'être un Graal puisqu'il signifie qu'un objet ne sera ni réutilisé, ni réparé. Une prise de conscience doit donc s'effectuer chez les professionnels comme chez les consommateurs pour qu'ils choisissent ensemble des solutions moins impactantes pour l'environnement.

Les nouvelles technologies, clé d'une logistique durable

L'IoT est au centre de la logistique de demain : l'utilisation de traceurs et de capteurs permet de rassembler des données et de responsabiliser chaque acteur de la logistique. En utilisant la blockchain, les informations relatives à la livraison sont enregistrées en temps réel et de manière sécurisée.

Des algorithmes d'Intelligence Artificielle et de machine learning interviennent ensuite pour traiter ces données. Ces derniers sont capables de prévoir et d'optimiser le nombre de colis par transport, les routes empruntées, les horaires à privilégier, la gestion des espaces de stockage et la livraison du dernier kilomètre. Il est important que tous ces systèmes soient connectés entre eux et communiquent pour créer un véritable réseau logistique intelligent.

Mieux acheminer, c'est aussi produire moins

Les emballages peuvent être produits de façon plus responsable grâce à l'évolution des matériaux et à l'apparition de plastiques recyclables à l'infini comme l'EPP (polypropylène expansé). Également plus robustes, ils deviennent réutilisables et réduisent le recours au carton. Enfin, ils sont conçus de façon à inclure des systèmes de calage et d'affichage d'étiquettes, supprimant le recours au papier-bulle, adhésif, polystyrène, etc.

Les expéditions sont mieux protégées et leurs contenus peuvent désormais être suivis en permanence grâce à des capteurs intégrés. Moins de casse, de vols ou de pertes contribue à moins gâcher et donc à moins produire pour favoriser la réutilisation des objets. En effet, cette évolution logistique viendra appuyer l'enthousiasme croissant des consommateurs partout dans le monde pour le réemploi des objets. Une fois en fin de vie, il sera encore possible de les revaloriser via le reconditionnement, la réparation ou le recyclage.

____

Sources :

* Fevad : https://www.fevad.com/bilan-du-e-commerce-en-france-en-2021-les-francais- ont-depense-129-milliards-deuros-sur-internet/

* Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com/article/la-france-cancre-europeen-du-recyclage-de-plastiques.N636693

* Actu-Environnement :

https://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-2020-citeo-taux-recyclage-emballages-papiers-37844.php4