Grand Débat National : Réinventer les territoires, le réveil nécessaire de la ruralité !

Le débat semblait tranché, or le Baromètre des Territoires 2019, publié tout récemment par Elabe pour l'Institut Montaigne, montre que, plus qu'une fracture territoriale, les Français éprouvent un morcellement social. Les trois quarts d'entre eux s'estiment heureux, mais 60% sont également révoltés face à l'injustice et aux inégalités socio-économiques. Actuellement, la France apparaît ainsi divisée en quatre grandes catégories sociales qui se côtoient sur tous les territoires, avec une notion de déterminisme social que les dernières enquêtes du même genre n'avaient pas mis en lumière.

Toutefois, même si le clivage métropoles-campagnes se révèle moins fort qu'il n'y paraissait, les problématiques territoriales spécifiques ne sont pas gommées pour autant, en particulier si elles sont subies plutôt que choisies par leurs habitants. Depuis des années, maires et élus locaux tentent, par voies démocratiques, d'alerter les plus hautes instances, sans grand succès. Aujourd'hui, grâce au réveil des consciences citoyennes, et par l'intermédiaire du Grand Débat National, la ruralité tient la chance de se réveiller et de faire entendre son sentiment d'abandon, de laissée pour compte, ignorée des politiques nationales successives.

Alors que le processus de décentralisation promettait aux communes et aux collectivités locales davantage de pouvoirs pour mettre en place de réelles stratégies de services publics, d'investissement et d'attractivité, son arrêt et le retour à un État très vertical ont tué dans l'œuf une multitude de projets qui auraient pu redorer le blason des campagnes, après plus de 70 ans d'exode rural et de désertification. Cette interruption a également eu pour effet d'empêcher le transfert de fonctionnaires nationaux à l'échelon local, et a ainsi accru l'effet de mille-feuille administratif devenu bien incompréhensible.

Car en plus des conséquences économiques et de l'accroissement vertigineux de la dette française, elle génère l'imbroglio des prérogatives et compétences de chaque collectivité, entre celles qui leur appartiennent réellement, celles qui reviennent à l'étage du dessus ou du dessous, et celles que l'État a finalement récupérées. Les circonstances actuelles nous ont prouvé qu'il était temps de reprendre ce processus et d'opérer, à l'instar de l'Espagne ou d'autres pays européens, un réel transfert des compétences, humaines et politiques, de l'État vers les collectivités locales, afin que les politiques nationales puissent être véritablement adaptées aux réalités du quotidien.

Le passage d'une économie de l'industrie et de la terre à une économie de services, bien que nécessaire au maintien de la compétitivité française, s'est fait au détriment des territoires ruraux, et bien souvent au détriment de l'humain. Autrefois, le « bon sens paysan » avait toutes ses lettres de noblesse, il était écouté comme une forme de sagesse, fruit de l'expérience et du travail. Aujourd'hui, à l'heure de l'urgence écologique, bien mise à mal par l'omniscience technocratique si dédaigneuse de toute l'expérience acquise, qui écoute encore ce « bon sens » ?

Il est pourtant si simple de comprendre qu'un village où ferment tour à tour l'école, le cabinet médical, la gare et les petits commerces, n'a plus les moyens de survivre en tant que collectivité humaine. En ce moment même, près de 26 000 communes doivent subsister sans ces lieux de vie indispensables que sont les cafés, les hôtels, les restaurants, les épiceries, cœur de tout l'écosystème de nos villages. Plus que des lieux de rencontre pour leurs habitants, ils sont aussi créateurs d'emplois et d'animations, ils favorisent le déploiement d'une offre culturelle et participent à l'attractivité économique et touristique de nos territoires.

Quelle entreprise, quel citoyen prendrait aujourd'hui le risque de s'installer à la campagne ou en périphérie, sachant que les commerces de première nécessité eux-mêmes n'y restent pas, que les premières structures d'éducation et de santé se trouvent dans une ville voisine, que l'usage de plusieurs voitures au sein d'un même foyer est donc rendu obligatoire, et que les politiques de transports sont insuffisantes pour la désenclaver ? Plus les services publics reculent dans un village, plus le phénomène de désertification s'accélère.

Alors qu'Internet permet désormais à de nombreux services d'être rendus à distance, comment aider l'ensemble de nos territoires à redevenir des lieux où qualité de vie rime avec exigences économiques des entreprises et des ménages ? À mon sens, l'écologie peut apporter des réponses à ces problématiques : désengorger les villes et repeupler l'ensemble des campagnes - pas seulement les campagnes périurbaines - peut avoir des effets bénéfiques sur la qualité de l'air et le prix de l'immobilier en ville, mais aussi sur le vivre ensemble en répartissant mieux les acteurs économiques et donc en réduisant la concurrence dans les métropoles, tout en favorisant l'émergence de nouveaux modèles sociaux et solidaires. Les Français sont en forte demande de ce changement de paradigme.

Pour cela, il nous faut maintenant avoir le courage de miser sur les campagnes, sur leur potentiel au sein d'une économie verte où les services publics de santé et d'éducation, les transports et le développement du petit commerce sont repensés, encouragés et financés à l'échelon local, de manière humaine et humaniste. Ceci pour en finir enfin, avec la spirale infernale dans laquelle les gouvernements successifs nous ont plongés.

Olivier DAMAISIN

Député du Lot-et-Garonne

---

Tribune cosignée par :

