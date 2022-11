Incendies en forêt  : gagner la guerre, c'est bien... éviter c'est tellement mieux

Cette stratégie s'appuie sur trois piliers : une meilleure prévention, une lutte plus efficace et enfin le reboisement et la gestion durable. Par ce discours, dans lequel la forêt privée s'inscrit parfaitement, un cap clair a été donné : la plantation d'un milliard d'arbres dans les dix prochaines années, accompagnée de la réduction du morcellement forestier.

Ces mesures ont été décidées à la suite d'un été particulièrement dévastateur pour nos forêts, mises à rude épreuve par de multiples incendies, qualifiés de « hors normes », et par de nombreux départs de feux sur la quasi-totalité du territoire français. Les conditions climatiques exceptionnelles de cet été ont été un indéniable accélérateur permettant des développements dramatiques. Et pourtant il ne fait aujourd'hui plus aucun doute que la très grande majorité des feux de forêt est d'origine humaine. Officiellement, le chiffre de 90% est avancé, mais il est fort probable que la réalité se rapproche plutôt des 98%...

L'émotion est encore vive chez les forestiers, désormais ruinés pour certains, qui ont vu se consumer plus de 60 000 hectares sur le territoire en un été. De longues années seront nécessaires pour que la biodiversité et nos forêts se remettent de ces épisodes d'une virulence exceptionnelle. Comme chaque année, avec l'arrivée de l'automne, la tentation serait grande de tourner la page... jusqu'à l'été prochain. Pourtant, après le calme, le retour de la tempête est plus que prévisible et le risque n'est désormais plus cantonné au sud de la France : entre 2050 et 2070, les trois quarts du pays y seront soumis.

Sans hésiter, l'heure doit être à l'anticipation et la prévention

Gagner la guerre, c'est bien, mais l'éviter c'est tellement mieux ! Dès maintenant, nous appelons à une augmentation des moyens de prévention, car trop souvent ces dernières années, les réponses données se concentraient sur la lutte et la défense, avec de nouvelles ressources pour les pompiers. C'est un préalable nécessaire et indispensable, et si ces efforts supplémentaires rassurent nos concitoyens, ils ne règlent pas pour autant le problème de fond : la vraie question est de trouver les voies et moyens pour limiter tous départs de feu. Notamment, il s'agit de former de nouveaux territoires à la culture du risque incendie et de sensibiliser les élus et nos concitoyens.

La gestion durable des forêts, comme l'a souligné le président de la République, constitue un premier rempart incontournable pour adapter nos forêts aux évolutions climatiques et doit s'inscrire dans cet effort d'anticipation et de prévention. Elle joue un rôle central pour limiter les impacts du feu et sa propagation. Elle permet une meilleure maîtrise de la situation lorsque l'incendie s'est déclaré. Débroussaillement, réduction de la biomasse, création de pistes, pare-feux ou adduction d'eau... sont autant de mesures qu'il faut encourager.

En revanche, et là encore le chef de l'État en a conscience, nous observons quotidiennement des incohérences entre la volonté de préserver à tout prix la biodiversité et celle de gérer les forêts et de prévenir le feu. Dans un contexte d'urgence climatique les forestiers subissent de plein fouet la limite d'un modèle prôné par ceux qui rêveraient de non-gestion et de mettre la forêt sous cloche.

Seuls le dialogue et le lien permanent entre le terrain et les décideurs qui façonnent les politiques publiques permettront de trouver des solutions pragmatiques et de gommer les injonctions contradictoires pour œuvrer ensemble à l'intérêt général et à celui de nos belles forêts françaises.

Face à la menace incendie, n'attendons pas d'être au pied du mur pour renforcer notre stratégie de prévention et de défense ! Le moment est propice à l'action, à l'information, à la sensibilisation de chacun. Les objectifs du président de la République ne pourront être atteints qu'avec l'implication des propriétaires forestiers et en coordination avec ces derniers.