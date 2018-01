Iran : le régime des mollahs menacé par les manifestations ?

En Iran, les nuits de manifestation se succèdent dans plusieurs villes, et notamment dans la capitale Téhéran, pour protester contre le gouvernement et les problèmes économiques du pays (chômage, corruption...). 21 personnes ont été tuées depuis jeudi lors de violents affrontements, malgré les mises en garde des autorités. Le président iranien Hassan Rohani, qui avait appelé au calme dimanche, a averti lundi que « le peuple iranien répondra aux fauteurs de troubles », qui ne sont selon lui qu'une « petite minorité ». Ces manifestations pourraient-elles menacer le régime théocratique de la République islamique ?

Pour en parler, nous recevons Bernard Hourcade, géographe et spécialiste de l'Iran, Fariba Hachtroudi, journaliste et écrivaine, et Amélie Chelly, chercheure à l'EHESS et spécialiste de l'Iran.