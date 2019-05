L'aversion au risque peut cacher un gagnant... prudent

Consultant senior dans le développement de logiciels, David en sait quelque chose. Son manager vient de lui dire en entretien annuel : « Ose plus ! Prends des risques, c'est notre ADN. » Or David freine des deux pieds. Il refuse de vendre un déploiement sans avoir l'équipe ad hoc ou de prendre une mission dont il ne maîtrise pas les aspects techniques. Alors la frustration grandit chez son manager : « Pourquoi sécurise-t-il autant ses dossiers ? Quel frein au développement commercial ! » Conséquence logique, le manager mise moins sur David et confie à d'autres les projets qui le feraient tiquer. C'est-à-dire la plupart des dossiers...

Mais pourquoi David est-il si conservateur ? Est-ce de l'aversion au risque ou du perfectionnisme ? Écoutons son point de vue pour en comprendre la logique. David n'a jamais déçu un seul client. Il a mené tous ses projets avec succès. Et il est convaincu que ce succès, il le doit à son travail toujours bordé. Alors, pas question de changer une équipe qui gagne. Car échouer, ce n'est pas dans son logiciel. David est donc un gagnant... prudent. Problème : on ne lui demande plus d'assurer, mais de « performer ». Et pour cela, de « tailler dans le...