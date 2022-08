L’écologie est-elle soluble dans les démocraties capitalistes ?

Suite aux élections législatives de 2022, la toute récente reparlementarisation de la vie politique française pourrait faire évoluer la place des questions écologiques et environnementales, tout en soulignant les tensions qui existent entre urgence climatique et choix démocratiques et politiques. Le tout dans un contexte qui montre que les événements liés à l'urgence climatique deviennent désormais la norme, en France comme ailleurs.

À ce titre, plusieurs travaux ont montré que les programmes des partis situés à gauche du spectre politique étaient plus cohérents avec les accords de Paris, notamment EELV et LFI.

Au-delà de ce contexte, il est important de se poser cette question : une démocratie capitaliste est-elle compatible avec une politique écologique ambitieuse, susceptible de répondre aux effets du changement climatique ?

Cette question est d'autant plus pertinente, lorsqu'on sait à quel point il peut être difficile de prendre des décisions radicales, capables de répondre aux urgences, dans un moment où les positions hégémoniques du néolibéralisme font pression pour conserver une politique des « petits pas ».

Le philosophe et juriste Sam Adelman a ainsi montré que le principe même du « développement durable » repose sur des objectifs de croissance économique, rigoureusement incompatibles avec les défis de l'urgence climatique.

Changer de modèle

Si la question peut paraître un brin provocatrice, remettre en question le modèle économique de croissance basé sur un extractivisme matérialiste qui transforme biens, vivants et humains en ressources, semble nécessaire. D'autant que dans beaucoup de cas, lorsque l'écologie est prise en considération, elle relève du greenwashing. Ou, pour le dire autrement, l'écologie elle-même devient une ressource pour la communication et le marketing, avant d'être transformée en politique ambitieuse.

Pour le professeur Pieter Leroy, qui enseigne la politique environnementale aux Pays-Bas, la réponse est claire : notre organisation politique ne nous permettrait pas de pouvoir répondre dignement aux effets liés au changement climatique. Même lorsque des grands conglomérats proposent de baisser la consommation d'énergie par exemple, cela sert d'abord des buts économiques et financiers.

Démocratie vs capitalisme ?

En réalité, la question est peut-être mal posée : il n'y a pas de démocratie contemporaine qui fonctionne en dehors du régime économique capitaliste, comme l'avait d'ailleurs identifié l'économiste Francis Fukuyama il y a 30 ans ; alors que l'inverse est vrai, puisque plusieurs régimes autoritaires prospèrent dans le monde, tout en adoptant une économique capitaliste.

S'agit-il d'un hasard ou d'un lien consubstantiel ? Sommes-nous incapables de rendre une démocratie fonctionnelle sans idéologie de croissance ni prédation économique ? Et, dans ce cas de figure, quelle peut être la véritable place de l'écologie dans un tel système, qui définit la planète, l'environnement, le vivant et l'humain comme un ensemble de ressources à exploiter ?

En réalité, cette question est loin d'être nouvelle puisqu'elle date du début des années 2000 à tout le moins ; mais à l'heure où chaque mois compte pour tenter de rendre le changement climatique le moins catastrophique possible, il est intéressant de se pencher sur ces questions qui lient succès démocratique et essor de l'économie de marché capitaliste.

Rester critique

Il y a 30 ans déjà, la philosophe américaine Nancy Fraser expliquait que le succès du modèle démocratique libéral ne devait pas nous faire oublier qu'aucun modèle politique n'est parfait, et que la critique est toujours saine et indispensable.

Pour Nancy Fraser, cette critique met notamment en exergue le fait qu'une démocratie fonctionnelle dispose d'un espace public libre, dans lequel chacun est libre de donner un avis, débattre et exercer son droit au désaccord - mais que cet espace public peut être saturé de lobbies et de groupes d'intérêt qui vont influencer les décisions politiques et les opinions publiques.

Pour le dire simplement, ces espaces de liberté peuvent être des sources d'émancipation, ou bien de redoutables terrains où prospère l'inaction climatique.

Contre le capitalisme néo-libéral

En 2004, la politiste Wendy Brown associe les difficultés et les écueils des démocraties contemporaines à l'essor du capitalisme néolibéral, en expliquant notamment que :

« la rationalité néo-libérale [...] soumet chaque aspect de la vie politique et sociale au calcul économique : plutôt que de se demander, par exemple, ce que le constitutionnalisme libéral permet de défendre, ce que les valeurs morales et politiques protègent et ce dont elles préservent, on s'interrogera plutôt sur l'efficacité et la rentabilité promues - ou empêchées - par le constitutionnalisme. »

Dans cette optique, où le constitutionnalisme libéral est à entendre comme l'exaltation des libertés individuelles face au pouvoir étatique, le politique ne devient qu'un instrument au service de la rentabilité - rendant de facto toute réforme écologique et environnementale difficile à implanter, à partir du moment où elle menace des intérêts économiques et financiers immédiats.

Un peu plus tard, en 2009, la professeur de science politique Jodi Dean va encore plus loin dans un ouvrage qui propose une critique de la version néolibérale des démocraties. Selon elle, les démocraties se retrouvent menacées par une confusion entre libre expression et stratégies de communication ; en d'autres termes, rien ne permet de distinguer les intérêts de celles et ceux qui utilisent leur droit à la liberté d'expression dans la sphère publique.

Ainsi, la sphère publique démocratique représente un véritable marché de la liberté d'expression où se mêlent tendances énonciatives, stratégies de persuasion, fabrication du consentement, opinions privées, argumentations élaborées et influences médiatiques. Cette confusion ne devient compréhensible et lisible qu'à l'aide d'un réel outillage critique, qui peut permettre à chacune et chacun d'exercer ses droits citoyens ; hélas, cet outillage n'est pas accessible à tous et il est difficile de l'appliquer dans le bruit ambiant.

Au sein de ce marché de la libre expression émerge alors non plus une démocratie réelle, mais une illusion de démocratie, réduite à une incarnation simpliste de liberté d'expression publique et d'abondance de production de messages. Cette analogie du marché n'est pas innocente : elle témoigne, une nouvelle fois, de la gémellité entre économie de marché capitaliste et démocraties contemporaines, soulignée entre autres par le politologue allemand Wolfgang Merkel, dans un article particulièrement lumineux paru en 2014.

L'enjeu du changement climatique

Quid alors de l'urgent besoin de réaction face à l'incroyable violence des changements climatiques à venir ?

Si le modèle démocratique présente autant de dangers ou de vicissitudes liés à sa consanguinité avec l'économie de marché capitaliste, il est aisé de voir que les mesures écologiques nécessaires pour changer de modèle de société semblent littéralement vouées à l'échec.

Comment faire voter des individus contre l'intérêt propre de leur confort personnel en termes de consommation, ou empêcher des groupes d'intérêt de peser lorsque leurs propres intérêts financiers sont en jeu ? Comment permettre à des partis politiques et aux femmes et aux hommes qui les représentent de proposer un programme qui ira à l'encontre d'un certain nombre de partis-pris économiques habituels de l'économie de marché capitaliste - notamment la fameuse idéologie de croissance ?

Avec de telles limites, il semble difficile, voire impossible de pouvoir mettre en place une réelle transition écologique, au sens plein du terme, dans un système démocratique contemporain. Le fait qu'économie et démocratie fonctionnent en miroir sur un certain nombre de paramètres exploitables de l'environnement, que ceux-ci soient externes (ressources minières, terres à cultiver, animaux à élever, etc.) ou internes (ressources cognitives et affectives des individus, besoins anthropologiques élémentaires) n'est vraisemblablement pas le fruit du hasard ; ceci montre, comme je le développe dans Ecoarchie, qu'économie capitaliste et démocratie contemporaine, dans la version que nous connaissons, partagent en réalité un ADN commun.

_______

Par Albin Wagener, Chercheur associé l'INALCO (PLIDAM) et au laboratoire PREFICS, Université Rennes 2.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.