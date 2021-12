Tabac : l'OMS risque 200 millions de vies en décidant derrière des portes fermées

Le mois dernier, deux Conférences des Parties (COP) se sont déroulées - toutes deux dans le but ultime de sauver des vies. Mais le contraste ne pourrait être plus frappant. Alors que la COP 26 a impliqué toutes les parties prenantes et mettait l'accent sur la transparence pour relever les défis du changement climatique, la COP 9 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), qui est censée lutter contre le tabagisme, s'est à nouveau déroulée à huis clos, à l'exclusion de toute opinion divergente.

Un problème majeur

Il s'agit d'un problème majeur, car les recommandations de la COP de la CCLAT concernent des millions de personnes. S'ils écoutaient la science et les voix d'innombrables consommateurs, 200 millions de vies pourraient être sauvées. Cette prise de décision opaque et l'animosité générale d'organisations comme l'OMS à l'encontre du vapotage ont déjà des conséquences négatives dans la vie réelle. Comme l'indique Amanda Wheeler, le tabagisme est en hausse pour la première fois depuis des décennies aux États-Unis. La principale raison en est que le pays est passé d'une approche ouverte envers le vapotage à une approche de plus en plus hostile. L'OMS a une influence encore plus grande dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Par conséquent, ses recommandations anti-vapotage auront un effet négatif encore plus grand dans ces pays.

Le vapotage est 95 % moins nocif que le tabagisme et constitue l'un des outils de sevrage tabagique les plus efficaces. Pourtant, la CCLAT ne semble pas se soucier des faits. Ceci est étonnant, car avant le début de la conférence, 100 scientifiques et experts très respectés ont exhorté l'OMS à "modifier sa position hostile à la réduction des méfaits du tabac". Malheureusement, ces experts ont à nouveau été ignorés. Il en va de même pour les consommateurs. Pendant trop longtemps, les discussions se sont déroulées à huis clos. Dans le contexte de près de 100 millions d'utilisateurs d'alternatives moins nocives au tabagisme, comme le vapotage ou le snus, c'est une honte. À juste titre, les consommateurs du monde entier se battent pour être entendus. Les décisions ne peuvent plus être prises au-dessus de leur tête. C'est pourquoi la World Vapers' Alliance a permis aux vapoteurs de se faire entendre et de faire connaître leur histoire aux décideurs.

Il faut des alternatives attrayantes aux fumeurs

Si l'OMS veut réussir à combattre le tabagisme, ses alternatives doivent être attrayantes pour les fumeurs. Véronique Trillet-Lenoir, membre du Parlement européen (MPE), responsable du plan européen pour "Battre le cancer", l'a récemment souligné : "Nous essayons de faire coïncider l'intérêt de la réduction du risque avec l'éradication du risque qui est parfois utopique. Réduire le risque est plus pragmatique".

Par conséquent, les politiques qui portent sur le tabac et le vapotage doivent être intelligentes pour que la santé publique en bénéficie. Les recherches montrent qu'avec les bonnes incitations réglementaires, 200 millions de personnes dans le monde pourraient passer du tabac au vapotage. Il est temps que les décideurs politiques mettent en avant des solutions pratiques, au lieu d'une idéologie défaillante du type "arrête ou meurs".

Le vapotage est la méthode la plus efficace pour arrêter définitivement de fumer : la science le prouve, ainsi que les millions de personnes qui ont arrêté de fumer de cette manière. Mais pour que cette méthode réussisse, il faut que le vapotage soit abordable et facilement accessible, que les gens soient suffisamment informés de ses avantages et qu'ils disposent d'une variété d'arômes qui ne leur rappellent pas le goût de la cigarette. Si l'on restreint l'un de ces droits, de nombreuses personnes reviendront à la cigarette et mettront un terme aux progrès déjà accomplis.

Il est incompréhensible que l'OMS continue sur une voie hostile au vapotage et risque d'inverser les énormes progrès que nous avons vus ces dernières décennies grâce à des alternatives moins nocives. Espérons que la COP10 qui se tiendra dans deux ans ressemblera davantage à la COP sur le climat : ouverte, transparente, pratique et moins centrée sur l'idéologie. Tant de vies sont entre les mains des deux.

______

(*) Michael Landl a étudié les affaires internationales à l'Université de Saint-Gall, et a travaillé pour plusieurs organismes de politique publique ainsi qu'au Parlement allemand.