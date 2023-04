La finance décentralisée, pour un nouveau modèle de société

L'industrie financière n'a ni frontière, ni nationalité. C'est un réseau d'acteurs, ou plutôt d'algorithmes que plus personne ne contrôle vraiment. C'est aussi une industrie qui est impliquée dans toutes les crises internationales, politiques, sociales, écologiques et militaires. Ce début de siècle a vu émerger une industrie financière algorithmique qui impacte le monde moderne comme aucune autre industrie. Depuis 2008, les crises et scandales touchant les banques ne font que se succéder et menacent d'effondrement l'économie mondiale à intervalle régulier. Tel le battement d'aile du papillon, chaque défaillance d'une banque menace des millions de vie. Sauvées in extremis par les gouvernements et les banques centrales, l'industrie bancaire est pourtant toujours aussi forte pour imposer ses règles. Au bord de la faillite ou soupçonnées de fraude fiscale, les banques perdent la confiance des individus, mais pas leur monopole.

Quand le sage montre la crise, l'idiot regarde la blockchain

Et si la surenchère de propositions de loi visant à réguler les cryptomonnaies et la finance décentralisée n'était en fait qu'une tentative pour prolonger encore leur position monopolistique ? Les banques et le système financier n'a pas attendu la blockchain pour être en crise, pourtant c'est elle, la cryptomonnaie et la finance décentralisée qui sont diabolisés. Alors oui, il faut réguler et encadrer le secteur, oui, il faut identifier et sanctionner les auteurs d'arnaques car comme dans toute industrie, elle a ses dérives et ses escrocs.

Mais s'il y a bien une qualité à la blockchain, c'est la transparence des transactions. Non pas dans l'identité des parties concernées, protégées par un procédé cryptographique, mais dans celle du registre distribué et décentralisé. Bien utilisés, les protocoles blockchain offrent des garanties fortes de transparence, de sécurité et de fiabilité.

La blockchain est une technologie, qui permet l'émergence de la finance décentralisée. Ce qui compte, comme dans toute industrie et dans toute entreprise c'est la manière dont sont conçues ces produits.

Socle solide, transparence et confiance

Qu'est-ce que la finance décentralisée ? Ce terme désigne tout simplement les applications financières qui permettent de s'affranchir de l'infrastructure bancaire.

Et la finance décentralisée n'a pas attendu les gouvernements et les banques centrales pour poser les principes d'une alternative fiable, sécurisée, de confiance et vertueuse.

Contrairement aux institutions bancaires, elle est à l'écoute de ses détracteurs et elle innove en permanence. Elle est jeune et pourtant elle évolue vite.

La finance décentralisée n'est pas forcément opposée à la finance centralisée, loin d'être incompatibles, les deux modèles peuvent coexister et même s'hybrider. D'ailleurs, certaines applications se nourrissent de l'une et de l'autre pour créer un nouveau modèle, plus vertueux.

De plus en plus de blockchain se tournent également vers le protocole proof-of-stake qui ne nécessite plus aucun minage et permet d'éviter la surconsommation énergétique. L'innovation permanente dans le secteur offre déjà de nouvelles perspectives technologiques et de nouveaux protocoles de validation sont en permanence mis à l'essai. Même dans le cas de bitcoin, qui représente plus des deux tiers du minage mondial et donc de la facture énergétique, les mineurs vont s'établir au plus près des sources d'énergies renouvelables à faible capacité de stockage. On estime qu'en 2019, 74,1% du minage de bitcoins était déjà alimenté par des énergies renouvelables inexploitées.

Mais la finance décentralisée peut aussi laisser de la place à une autre vision de nos modes de consommation et de paiement, qui repose davantage sur l'éthique et la solidarité, et propose une redistribution des richesses.

C'est aussi ce type d'alternatives que le monopole constitué par les différentes banques refuse, trop habitué à se partager les bénéfices d'un système qu'il a instauré et dont il est seul à profiter.

C'est là qu'interviennent l'éducation et la sensibilisation. Les citoyens doivent être informés de ces alternatives. Il est essentiel d'informer les individus et de les former à la finance afin qu'ils puissent en toute connaissance de cause choisir quel modèle de société correspond le mieux à leurs valeurs.

Lire aussiLa blockchain va réinventer les tiers de confiance