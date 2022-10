Google veut accélérer dans le Web3 avec une offre cloud dédiée à la blockchain Ethereum

L'information semble purement technique de prime abord. Mais elle traduit une nouvelle accélération importante d'un géant dans l'univers de la blockchain, qui plus est, auprès de nouveaux services décentralisés développés sur le protocole Ethereum. Google annonce en effet sur son blog ce jeudi 27 octobre lancer une nouvelle offre Cloud, dédiée aux développeurs de ces nouvelles chaînes de blocs, dont le travail est de réinventer un monde d'échanges désintermédiés dans la troisième génération d'Internet, dite « Web3 ».

Baptisée « Blockchain Node Engine », cette nouvelle verticale du cloud Google doit positionner l'américain dans la prochaine bataille de l'Internet, celle qui doit faire la part belle aux nouvelles applications de la finance décentralisée et ses « smart contracts » (sur laquelle le protocole Ethereum est en pointe), au trading de cryptomonnaies, aux NFT mais aussi aux métavers et à ses monnaies numériques privées.

Pour y parvenir, les architectes de ces nouveaux services, les développeurs Web3 ont, eux, besoin de bâtir un réseau de « noeuds » de validation, reliant les ordinateurs entre eux et validant les échanges cryptés de la blockchain. Or, comme avec les échanges numériques classiques, ces noeuds génèrent des données qui doivent être hébergées et stockées dans les data centers du cloud. C'est là que Google, qui a observé un ralentissement de sa croissance au troisième trimestre sur son activité historique de la publicité digitale, veut jouer sa carte. Début 2022, l'accélération de Google Cloud était déjà visible avec la création d'une équipe dédiée à la blockchain réunie sous la bannière « Digital Assets ».

Viser les développeurs Ethereum

« Les entreprises Web3 qui ont besoin de nœuds dédiés peuvent relayer des transactions, déployer des contrats intelligents et lire ou écrire des données de blockchain avec la fiabilité, les performances et la sécurité qu'elles attendent de l'infrastructure de calcul et de réseau Google Cloud », explique la firme.

Et de préciser : « Ethereum sera la première blockchain prise en charge par Blockchain Node Engine, permettant aux développeurs de fournir des nœuds Ethereum entièrement gérés avec un accès sécurisé à la blockchain ».

La blockchain Ethereum et son crypto-actif affilié Ether est le second protocole le mieux valorisé après celui du Bitcoin, à près de 200 milliards de dollars (contre plus de 900 milliards pour le leader). Dans cette bataille des protocoles blockchain qui feront les applications de demain, Ethereum est toutefois le plus répandu, avec une importante communauté de développeurs. L'objectif de cette blockchain est de créer un dispositif plus ouvert que Bitcoin, et ne permette plus seulement d'échanger des jetons numériques, mais aussi d'effectuer d'autres types de transactions, via notamment les « smarts contracts ».

Dès lors, l'enjeu pour la firme de Mountain View est aussi business. Certes, Google Cloud se porte bien : au troisième trimestre, sa division a continué de croître, avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards de dollars, contre 5 milliards de dollars lors de la même période en 2021. Mais la baisse des budgets publicitaires des entreprises pousse la firme à miser davantage sur ses revenus de l'activité cloud pour compenser.

Reste que Google subit une âpre concurrence sur ce segment. Google Cloud arrive en effet en troisième position des fournisseurs de cloud, loin derrière Amazon (AWS) et Azure (Microsoft), qui raflaient 55% du gâteau en août, selon Canalys cité par l'AFP. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas en reste sur le Web 3, avec l'offre Amazon Managed Blockchain. Avec son offre Azure, Microsoft a opéré la même accélération.

