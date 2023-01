La réindustrialisation des économies occidentales a commencé

Plus de 20 ans après l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale (11 décembre 2001), la dépendance des économies occidentales à certains composants stratégiques, dont les puces électroniques, n'est plus politiquement acceptable, ni aux États-Unis ni en Europe. En témoigne la décision des autorités européennes et américaines de stimuler l'investissement des acteurs privés dans d'importantes capacités de production sur chaque territoire, au moyen de subventions directes ou de crédits d'impôt.

Plusieurs annonces ont démontré l'importance du phénomène

En Europe, Intel a présenté un programme d'investissement de 80 milliards d'euros. Centré en Allemagne, dans le Land de Saxe-Anhalt, en ancienne Allemagne de l'Est, il concernera aussi la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie et la Pologne. En France, STMicroelectronics et son partenaire GlobalFoundries ont présenté un projet d'investissement de 5,7 milliards d'euros pour l'usine de Crolles, à côté de Grenoble.

Parallèlement, les États-Unis et l'Union européenne ont mis en œuvre chacun leur version d'un « Chips act », doté de 52,7 milliards de dollars de crédit outre-Atlantique et d'un peu plus de 40 milliards d'euros en Europe. Ces montants sont considérables, à l'aune de ce que coûte une machine de production : de 160 millions d'euros à 200 millions d'euros pour les générations actuelles ; de 300 millions à 350 millions d'euros pour les suivantes.

Ce phénomène de volontarisme industriel d'état n'est pas nouveau

En France, on l'appelle dirigisme, sinon « bonapartisme industriel » ; on lui doit les succès gaulliens sur le parc de centrales nucléaires, le TGV, l'aéronautique européenne et la conquête spatiale. Cette volonté arrive à point nommé pour compenser des conditions de financement aujourd'hui pénalisante sur les marchés financiers. Depuis le début de l'année, le rythme d'inflation s'est emballé, entraînant une hausse des taux d'intérêt à court terme orchestré par les banques centrales.

Tous les observateurs économiques s'accordent à dire qu'elles sont « en retard » sur le phénomène inflationniste et que les hausses des taux ne sont pas terminées. D'où une instabilité sur les marchés du crédit, de l'incertitude sur l'évolution des prix des actifs financiers, le tout n'étant pas de bon augure pour financer des investissements à long terme. Par ailleurs, les politiques de « quantitative easing » des banques centrales mises en œuvre lors de la crise financière de 2008 puis pendant la pandémie Covid n'ont eu qu'un impact limité sur la croissance économique. Certes, ces liquidités abondantes ont stimulé la hausse des valorisations d'entreprise.

Aujourd'hui, alors que la fête des valorisations excessives et des licornes est terminée, les pays développés font les yeux de Chimène à l'industrie. La dynamique ne concerne pas uniquement les « éléphants blancs » du type « usine de semi-conducteurs », mais un réseau de PMI flexibles pouvant être alimenté par des start-up industrielles. Voilà pour la volonté affichée, mais deux obstacles doivent être gérés à court terme : le recrutement de jeunes talents et la gestion du temps de développement de l'innovation.

L'industrie, hélas, ne fait plus rêver, et c'est dommage

Réenchanter les emplois du secteur est possible, mais, s'ils veulent recruter, les industriels doivent proposer à leur prospect des conditions de travail les plus proches de leur pratique privée. Comprenez que les fonctions support et administratives doivent être sollicitées ou gérées aussi simplement que l'utilisation d'une application sur un smartphone. De nombreux progrès sont à faire alors que les technologies ad hoc sont disponibles aujourd'hui.

En France, Nicolas Dufoucq, le président de Bpifrance, a analysé 20 ans de désindustrialisation française dans un ouvrage remarqué (« La désindustrialisation de la France : 1995-2015 », édition Odile Jacob). Il a récemment expliqué que passer la part de l'industrie de 10% à 12% du PIB est un objectif raisonnable sur plusieurs années. C'est là un point critique : le temps de développement de l'industrie est beaucoup plus « long » que le rythme rapide des startups du logiciel. Bpifrance possède de multiples courroies de transmission, de multiples leviers pour enclencher ce mouvement nécessaire de réindustrialisation.

Enfin, plusieurs initiatives privées pourront s'appuyer sur cette volonté d'état. Un exemple ? L'association Arts & Métiers Business Angels (AMBA), existe depuis 2008 et a financé l'amorçage de 130 startups industrielles. L'AMBA n'est pas la seule à œuvrer dans le domaine. Or, on sait que les petits ruisseaux font les grandes rivières et, mis bout à bout, les efforts privés pourraient générer un mini-boom d'investissement, phénomène que l'occident n'a pas connu depuis la dévaluation du Yuan par la Chine en 1994 ! Il est permis non pas de rêver, mais, raisonnablement d'espérer.