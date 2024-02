Le contrôle des prix agricoles est une dangereuse poudre aux yeux

Comme grande nombre de pays européens, la France est secouée depuis plusieurs semaines par des manifestations d'agriculteurs. Le point commun est le conflit entre les objectifs environnementaux et climatiques ambitieux que le Parlement européen et la Commission européenne se sont fixés et la façon avec laquelle cela vient percuter le secteur agricole.

Le conflit n'est pas au niveau de l'objectif éthique et social. Il est au niveau de l'incapacité générale des organisations administratives comme l'Union européenne (UE) et les différents ministères en France à comprendre les situations, identifier parmi l'ensemble des possibles le meilleur chemin d'évolution et accompagner cette évolution. Il manque des experts qui prennent le temps d'étudier, il manque la capacité à tenir compte de la situation globale en explicitant l'ensemble des coûts et l'ensemble des avantages pour toutes les parties prenantes. Enfin, il manque les capacités managériales et humaines. A la place, il y a des objectifs chiffrés à atteindre à tout prix, dans la bonne tradition du planisme.

Une gestion des affaires publiques à la schlague

La gestion des affaires publiques à la schlague provoque usuellement la révolte des personnes concernées qui évoque toute l'absurdité de cette dictature des chiffres à atteindre et la sensation de marcher sur la tête. On l'a entendu dans toutes les réformes de la santé et de l'hôpital venant de toutes les catégories de personnels soignants. On l'a entendu venant des gilets jaunes et, sans surprise, on l'entend venant des agriculteurs.

La dictature des objectifs chiffrés uniformise des situations extrêmement diverses qu'elle ne veut surtout pas comprendre. La colère et le désespoir des agriculteurs viennent du traitement à la schlague d'un certain nombre de leurs activités habituelles, comme tailler une haie, qui sont devenues hors-la-loi du jour au lendemain. Elle vient également de normes environnementales françaises relativement plus dures que les normes de nos partenaires commerciaux. Nos agriculteurs se retrouvent injustement désavantagés dans la concurrence européenne et mondiale. Les importations venant de pays moins exigeants déferlent et mettent en difficultés économiques notre agriculture. C'est absurde du point de vue de l'agriculteur, et c'est désespérant.

Face à cette colère, le gouvernement ne désirant pas s'aliéner ses alliés écologistes, ni perdre de sa superbe environnementale, détourne le débat vers le bras de fer habituel entre agriculteurs en amont et grande firmes agroalimentaires et grande distribution en aval. Les difficultés économiques viendraient de la grande méchante distribution et le gouvernement va protéger les gentils petits agriculteurs en imposant des prix minimums par produit, mettant en échec le grand pouvoir de la distribution.

Une mesure profondément inéquitable

Une telle proposition méconnait la grande diversité de types de produits et sous-produits agricoles, les différents niveaux de qualité et de positionnement, les différences entre les tailles et les types d'exploitation et les différences de structures de marché locales.

Sur les marchés où il y a une forte concurrence, tant du coté des producteurs que des acheteurs dans la supply chain, si le prix plancher peut maintenir en activité le producteur le moins efficace, il garantit aussi des revenus anormalement élevés aux producteurs les plus efficaces. Certes, la mesure serait populaire parmi les agriculteurs, mais elle serait profondément inéquitable. En second lieu, proposer un prix plancher en France sans des droits de douane style ancienne PAC (Politique agricole commune), c'est l'assurance à court terme de voir nos agriculteurs être laminés par la concurrence étrangère à prix moindres. Enfin, un prix plancher supérieur au prix du marché libre se retrouvera tôt ou tard dans des prix plus élevés que les consommateurs auront à payer.

Certes, il y a en France quelques situations de « monopsone », où des grandes firmes de transformation comme Lactalis ou des coopératives d'achat régionales ont la quasi-exclusivité de l'achat des produits agricoles dans un bassin économique donné ou un secteur donné. La théorie économique dit qu'une firme de ce type pourrait abuser de son pouvoir de marché pour restreindre les quantités achetées, tout en pratiquant un prix d'achat excessivement bas. Tout comme sur le marché du travail où un salaire minimum est censé protéger les travailleurs en présence d'un employeur unique, un prix plancher inciterait en théorie le monopsone à augmenter ses achats et faire revenir sur le marché les producteurs moins efficaces.

Diversité des situations selon les industries et les régions

En retour, mettre sur le marché de détail une quantité plus grande ferait diminuer le prix sur ce marché, augmenter les ventes et le surplus des consommateurs. Comme pour le marché du travail, la difficulté de cette démarche vient de la grande diversité des situations d'une région à l'autre, et les fortes variations de productivité. Un salaire minimum trop important risque de détruire des emplois plutôt que d'en créer. De même, un prix plancher relativement trop élevé risque de détruire la demande et de la détourner vers l'offre étrangère à bas prix. On a pu observer ce phénomène lors de la crise porcine de 2015 et l'instauration du prix plancher à 1,40 euros face au prix de 1,30 euros résultant du bras de fer entre acheteurs et vendeurs. A terme, la demande des consommateurs a diminué et s'est détourné vers des sources moins chères. Une meilleure solution serait de s'attaquer au pouvoir de marché des intermédiaires, mais là encore les situations sont très diverses d'une industrie à l'autre et d'une région à l'autre.

Nos agriculteurs estiment déjà que l'empilage de règles de toutes sortes sur l'agriculture l'a fait marcher sur la tête. Les prix planchers constitueraient un pas de plus vers l'Absurdistan. Cette industrie a subi un choc d'offre négatif avec le renforcement unilatéral des normes françaises. Elle a donc besoin d'une politique d'offre orientée vers une amélioration de la compétitivité et une baisse des coûts. Pour cela, le gouvernement peut actionner beaucoup de leviers fiscaux et de simplifications administratives. Il peut également cesser de sacrifier nos agriculteurs les plus faibles au concours européen de beauté environnementale.