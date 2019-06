Le marché du steak caché

L'une des avancées les plus spectaculaires à laquelle on pourrait assister dans les prochaines décennies porte sur l'alimentation. Ainsi, la viande consommée à travers le monde pourrait ne plus provenir seulement d'animaux mais aussi de culture de cellules animales réalisée en laboratoire. Considérée comme une lubie pour vegan jusqu'à peu, ce nouveau procédé intéresse désormais le secteur agroalimentaire ainsi que les investisseurs. Signe de cet intérêt, la banque britannique Barclays analyse dans une étude de 100 pages les perspectives de ce marché de la « viande alternative ». Ses experts estiment qu'il pourrait se tailler dans les dix prochaines années une part de 10 % du marché mondial de la viande, pour un montant de 140 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est possible de goûter des steaks hachés, des saucisses ou encore des hamburgers de viande de culture sans que le consommateur n'y voie de différence.

Cette nouvelle offre s'inscrit dans une évolution plus générale de l'alimentation, où les produits à base de protéines végétales, comme les steaks de soja ou la protéine texturée végétale, se substituent aux produits carnés. Ce phénomène répond à trois problèmes majeurs :...