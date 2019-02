Les 9 dimensions d'un vrai dialogue

Pourquoi et comment organiser la présence des participants, la distribution de la parole, le rôle de l'animateur : les 9 écueils sur le chemin d'une réflexion objective et constructive et les 9 étapes de la conduite d'un vrai dialogue.

Les 9 écueils

Pour organiser une véritable réflexion collective, le débat ne doit pas tomber sous la domination d'un dictateur caché derrière l'un des 9 écueils décrits ci-dessous.

Dans la plupart des réunions publiques, la diversité des parties prenantes n'est pas au rendez-vous et ne sont le plus souvent présents que trois types d'acteurs :

Les sympathisants : les convaincus de l'importance du sujet, les proches des organisateurs d'un point de vue intellectuel,

Les obligés : redevables à l'organisateur pour avoir bénéficié d'un service rendu, pour appartenir à son écurie politique,

Les contres : opposants à l'organisateur pour avoir la sensation de ne pas avoir été entendu dans le passé, voire pour appartenir à une écurie politique concurrente.

La majorité silencieuse se tait car la parole est confisquée, parfois même de façon involontaire, par trois types de personnes présentes :

Les extravertis : les forts en gueule, dotés de charisme, de confiance en soi, sûrs que leur point de vue est le seul valable, que leurs propositions l'emportent a priori sur toutes les autres,

Les orateurs : doués d'aisance dans l'expression orale, habitués à prendre la parole en public qui sollicitent la parole plus que les autres,

Les suiveurs : en accord avec l'avis dominant, qui se reconnaissent de façon plus ou moins réfléchie dans des portes parole identifiés avant le débat dans des cercles plus restreints porteurs d'intérêts particuliers ou corporatistes dans lesquels ils se reconnaissent ou croient se reconnaître.

L'animateur reste un amateur de l'animation et peine à éviter les risques du consensus mou :

Une préparation non exhaustive : la remontée partielle d'information, voire pas de remontée d'information ni de propositions en amont de la rencontre place chaque intervenant en position de prendre pour point de départ son seul vécu et son seul avis. Le chemin à parcourir pour parvenir au croisement des expériences et des analyses est alors quasiment impossible en un temps réduit,

Une reformulation aléatoire et partisane : l'animateur improvisé anime avec son prisme personnel, le plus souvent sans faire la différence entre un fait et une opinion, entre la relance de la réflexion et l'entrée dans l'échange, entre le jugement et la reformulation bienveillante mais non complaisante,

l'animateur improvisé anime avec son prisme personnel, le plus souvent sans faire la différence entre un fait et une opinion, entre la relance de la réflexion et l'entrée dans l'échange, entre le jugement et la reformulation bienveillante mais non complaisante, Un agencement partiel des arguments : la pression du sentiment majoritaire, la domination des intervenants les plus préparés et les plus habiles, l'éclipse des intérêts des absents non représentés entrainent la construction d'un raisonnement imparfait, voire grossier, voire aucun raisonnement du tout !

Les 9 clés

Un vrai dialogue vise à mieux poser les problèmes pour mieux les résoudre. Cela suppose de ne pas donner tort aux absents, de tout entendre sans aucun a priori sur ceux qui parlent, de s'engager dans la recherche de meilleurs niveaux de savoirs pour approfondir les diagnostics et découvrir des solutions innovantes. Voici 9 clés pour y parvenir, chacune indispensable.

Les organisateurs doivent s'assurer de la présence de la diversité des profils, différents et complémentaires par leurs savoirs et leurs propositions, leurs expériences et leurs statuts, leurs savoirs faire et leurs pratiques. Il convient de bien inviter et même solliciter en amont de l'événement :

Les concernés : impliquer dans la co-organisation et le relais des invitations tous les corps intermédiaires dont les mandants sont potentiellement concernés par l'une quelconque des analyses et propositions qui pourraient être amenés à être formulées lors du débat,

Les constructifs : rechercher, repérer, mobiliser tous les porteurs potentiels de propositions,

rechercher, repérer, mobiliser tous les porteurs potentiels de propositions, Les praticiens : s'assurer de la présence des acteurs qui pourraient être amenés à s'impliquer dans le déploiement sur le terrain des solutions nouvelles issues du débat.

Les participants doivent être mis en situation d'accepter que l'instant du dialogue n'est pas l'instant de la décision et que tout doit être entendu par tous, en responsabilité et en solidarité intellectuelles de tous les intérêts particuliers, y compris lorsqu'ils paraissent a priori en opposition les uns aux autres. Pour être répartie de façon équilibrée, la parole de certaines personnes présentes doit être mieux accompagnée :

Les introvertis : plus réservés, peu habitués à s'exprimer en public, leur expression moins spontanée doit être plus accompagnée

Les minoritaires : il convient de systématiser la sollicitation des acteurs marginalisés par la composition de la salle qui peut les placer en position d'être dominés par le nombre et leur paraitre hostile a priori.

il convient de systématiser la sollicitation des acteurs marginalisés par la composition de la salle qui peut les placer en position d'être dominés par le nombre et leur paraitre hostile a priori. Les innovants : par nature, le regard sur le passé et le présent ainsi que la vision du futur

Le décideur ne doit jamais être l'animateur, ni même intervenir pendant les forums, mais avant ou après, sauf à ce qu'il reste bien et apparaisse bien pendant le débat en position de réflexion et surtout pas de décision. L'animateur doit être un expert de l'animation de la réflexion collective. Sa mission consiste à conjuguer tous les propos de façon objective, constructive, pragmatique et prospective en trois dimensions :

Une préparation exhaustive : tous les faits et toutes les idées doivent être recueillis, classés, et synthétisés en amont du débat afin d'être présentés en introduction des échanges. Dès la première prise de parole, l'expression du premier intervenant embrasse déjà alors une plus grande gamme de contraintes et d'opportunités,

Une reformulation dans une grille d'analyse thématique à large spectre qui agrège les faits et idées de toute nature : aucun propos ne doit être pris comme reflétant toute la vérité, mais tous doivent être compris comme détenant une part de la vérité qu'il convient de mettre en perspective de toutes les autres parts,

qui agrège les faits et idées de toute nature : aucun propos ne doit être pris comme reflétant toute la vérité, mais tous doivent être compris comme détenant une part de la vérité qu'il convient de mettre en perspective de toutes les autres parts, Un agencement de tous les arguments : des liens, corrélations, complémentarités doivent être établis de façon constructive à mesure de l'avancement du débat. Chaque intervention doit être utilisée pour alimenter la construction progressive d'un raisonnement collectif qui embrasse la diversité et donc la complexité.

Lorsque le débat respecte ces 9 clés, il devient possible de construire une analyse de faits et idées partagée entre acteurs différents pour dessiner ensemble les contours de projets collectifs innovants et porteurs de performance au profit de tous !

NOTES

L'Odissée, l'Organisation du Dialogue et de l'Intelligence Sociale dans la Société Et l'Entreprise, est un organisme bicéphale composé d'un centre de conseil et recherche (l'Odis) et d'une ONG reconnue d'Intérêt général (les Amis de l'Odissée) dont l'objet consiste à "Faire progresser la démocratie dans tous les domaines et partout dans le monde".

Depuis 1990, l'Odissée conduit l'étude interactive permanente Comprendre et développer la Personne, l'Entreprise, la Société. Dès 1992, elle a diffusé un million de Cahiers de doléances, ce qui l'a conduit à organiser des groupes de travail regroupant des acteurs des sphères associative, sociale, politique, économique qui ont animé des centaines d'auditions, tables rondes, forums, tours de France citoyens, démarches de dialogue territorial et à l'intérieur des entreprises.