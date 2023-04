Loi de programmation militaire : il en va de notre souveraineté

L'État ne peut faillir ni à protéger ses citoyens ni à garantir les intérêts vitaux de la Nation. Sur fond d'instabilité mondiale et avec une guerre aux portes de l'Europe, la remontée en puissance de nos armées, engagée dès 2017 sous l'impulsion du président de la République, se poursuit avec la LPM 2024-2030. Avec un budget de près de 44 milliards d'euros en 2023, la défense est le deuxième poste budgétaire de l'État après l'Éducation nationale. L'effort consenti par les Français est important mais nécessaire afin de permettre à la France de conserver son rang de puissance et faire face, aux côtés de ses alliés, à l'évolution des menaces au niveau mondial.

Le sentiment d'urgence issu de la guerre en Ukraine a conduit à un véritable sursaut des dépenses militaires parmi les pays européens. Alors que les États-membres peinent encore à s'accorder sur des achats communs, ils ne peuvent se faire systématiquement au profit de l'étranger. Il importe de relancer la production d'armement en privilégiant l'industrie de défense européenne sous peine de fragiliser l'Europe de la défense dont la construction s'inscrit dans une perspective de long-terme. Le défi auquel nos pays sont donc confrontés est de concilier la réponse de court-terme avec la préparation de l'avenir.

L'Europe doit accroître son autonomie stratégique

En outre, l'hypothèse que le conflit en Ukraine perdure et que les États-Unis soient amenés à concentrer leurs forces dans le Pacifique ne peut être écartée (1). Dans cette perspective, l'Europe se doit d'accroître son autonomie stratégique à travers une politique cohérente au service de la souveraineté européenne. Comme le président de la République l'a rappelé, les Européens doivent assumer leurs responsabilités dans le partage de fardeau de la sécurité transatlantique : pour cela la France doit être à l'initiative aussi bien au sein de l'Union européenne que de l'OTAN.

En effet, le renforcement du pilier européen au sein de l'OTAN n'est pas contradictoire avec l'émergence d'une puissance européenne puisque les mêmes armées sont mobilisées. La défense collective de l'Europe implique que les pays de premier rang comme la France et la Grande-Bretagne soient à même de déployer des forces et des matériels au niveau corps d'armées et d'en prendre le commandement.

La France doit préserver son autonomie de décision

C'est tout l'enjeu de cette LPM qui met l'accent sur la cohérence des capacités et la préparation opérationnelle des forces. La construction d'un nouveau porte-avions, successeur du Charles de Gaulle, s'inscrit dans cette stratégie. Il s'agit en effet d'un outil d'influence et de dissuasion permettant d'agréger des marines partenaires et d'affirmer une présence partout où la liberté de navigation doit être garantie. Pour maintenir la crédibilité et la supériorité opérationnelle de nos armées et anticiper les sauts technologiques, cette LPM mise aussi sur l'innovation dans tous les champs et tous les domaines (cyber, quantique, spatial). L'augmentation du budget du renseignement va dans ce sens. Il participe en effet à préserver notre autonomie de décision ainsi que notre capacité d'influence.

Nous sommes tous, en tant que citoyens, redevables à l'action de nos soldats. La force et la résilience de nos armées reposent nécessairement sur l'adhésion de la Nation à l'effort de défense. Cet effort se traduit par des investissements créateurs d'emplois et générateurs d'innovations dans tous les territoires. Il en va de notre souveraineté.