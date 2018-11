Midterms : Donald Trump sur la voie royale pour la présidentielle de 2020 ?

Aux États-Unis, les Américains ont été appelés à voter depuis hier, mardi 6 novembre, pour élire celles et ceux qui siégeront à la Chambre des représentants, désigner 35 des 100 sénateurs, 36 postes de gouverneurs et de nombreux scrutins locaux. Appelé midterms (« mi-mandat »), ces élections conditionnent la deuxième partie du mandat du président en poste et sa capacité d'action. Les premiers chiffres indiquent que la Chambre des représentants est désormais aux mains des démocrates, tandis que les républicains ont gardé la majorité au Sénat. Un Congrès divisé donc. À l'image du pays ? Donald Trump a-t-il rendu les Américains irréconciliables ?

On en parle avec Dick Howard, philosophe et professeur émérite à l'université d'État de New York, Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis, et Alexandra de Hoop Scheffer, politologue et directrice du German Marshall Fund of the United States.