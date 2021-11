Plaidoyer pour l’innovation utile

Quel est le but de l'innovation ? Un concept galvaudé, d'autant plus à l'heure de la révolution numérique, qui pose la question de son sens et de son impact dans la société. La numérisation est source d'incroyables progrès sociaux, comparables à l'invention de l'imprimerie. Elle facilite la communication, l'information, l'éducation, l'accès à l'emploi.

Mais elle est également à l'origine de l'exclusion d'une partie de la population, qui n'a pas accès aux mêmes services, car malheureusement non-initiée. Et chaque innovation vient renforcer cette fracture, augmenter la distance entre différentes catégories d'un même peuple. La course à l'innovation que nous connaissons aujourd'hui nous oblige à nous poser une question simple : à quoi sert-elle ? Contribue-t-elle vraiment à l'amélioration de nos sociétés ?

Répondre à un besoin et non le créer

En ouvrant aussi largement le champ des possibles, cette révolution a entraîné une myriade d'innovations, petites et grandes. Chaque journée amène son lot de services « disruptés » ou de produits « optimisés ». Mais ne perdons pas de vue l'essence même d'une innovation : elle doit répondre à un besoin, et non pas le créer. Trop souvent, nous observons l'arrivée sur le marché de services qui au mieux feront office de gadget, pouvant même être contreproductifs voire nocifs pour les utilisateurs.

Dans le secteur bancaire par exemple, les néobanques ont permis de gérer et de disposer de son argent plus facilement, en temps réel. Mais elles participent également à l'instauration d'une frontière toujours plus grande au profit des usages digitaux en oubliant trop souvent ceux qui en sont privés.

Dans d'autres cas, l'innovation a été déconnectée des réels besoins des consommateurs. Il existe pourtant des modèles qui permettent de concilier les pratiques privilégiées des consommateurs et les bénéfices que procurent la technologie. Prenons l'exemple du chèque, dont 1,7 milliard sont émis chaque année en France. Un moyen de paiement plébiscité par les français, pourtant délaissé par la plupart des fintechs qui préfèrent permettre à leurs clients de spéculer sur des cryptomonnaies. En ont-ils vraiment besoin ? Utiliser les moyens techniques à notre disposition pour permettre à ses clients d'encaisser des chèques en toute sécurité, tout en conservant la flexibilité et la transparence propres aux fintechs du secteur bancaire, c'est ça l'innovation utile pour tous.

La responsabilité sociale de l'innovation

Alors que la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise est au cœur des débats ces dernières années, nous devons collectivement nous interroger sur l'utilité de nos innovations. Répond-t-elle à un véritable besoin de l'utilisateur ? À un véritable besoin de notre société ? Allons encore plus loin : cette innovation n'est-elle pas un facteur de risque ? Quelles pourraient être ses externalités négatives ?

Le modèle de développement des entreprises doit intégrer cette réflexion, afin que cesse cette fuite en avant pour une consommation à outrance. Anticiper ces éléments, c'est accomplir le rôle citoyen de l'entreprise, impératif pour une reprise véritablement inclusive.

Si l'innovation est à l'origine de l'amélioration du niveau de vie globale de tous, elle porte aussi les maux d'une société : surconsommation, pollution, ... C'est pourquoi il en va de la responsabilité d'une entreprise de s'assurer de l'impact de ses innovations sur son écosystème. Afin de répondre aux enjeux écologiques, économiques et sociaux, revenons à l'innovation utile, celle qui améliore et simplifie. Celle qui produit de l'équité plutôt que des fractures. Cessons de nous éparpiller et utilisons nos outils pour répondre aux besoins des utilisateurs et améliorer leur quotidien !