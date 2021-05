Plus que jamais, montrons aux entrepreneurs que la France croit en la valeur créée par leurs rebonds

Avec la Covid, nous nous rendons enfin compte en France que nos entrepreneurs ont une formidable capacité de résistance, et surtout de résilience. C'est elle qui leur permet de rebondir, de s'adapter, de continuer à se projeter dans un avenir même incertain.

Depuis toujours, les entrepreneurs prennent des risques, traversent les difficultés, surmontent les obstacles. Ils connaissent la valeur du travail, de l'optimisme, de l'anticipation et savent que c'est essentiel de ne surtout pas stigmatiser un échec... Ce qui change, c'est la dimension universelle de la crise et des difficultés, c'est qu'aujourd'hui tout le monde doit s'y mettre. Plus que jamais, nous devons faire du rebond une valeur économique majeure !

Drames et réinventions : les deux facettes des crises

La situation actuelle va assurément provoquer des drames entrepreneuriaux au gré des liquidations d'entreprise et burn-out à venir. Si ces événements tragiques sont attendus, avec une très forte incidence et un probable effet d'entrainement sur d'autres pans de l'économie et de la société, ils ne doivent pas nous faire oublier un fait essentiel : toute crise est aussi un moment de construction et de réinvention.

De la contrainte sort toujours des choses positives. Il est fondamental de capitaliser sur elles pour construire l'avenir - traverser les crises et se reconstruire. Nos entrepreneurs doivent être soutenus pour continuer à penser et développer leurs capacités créatives, préserver leurs ressources physiques et psychologiques pour y consacrer beaucoup de leur énergie et de leurs initiatives, mais surtout, ils doivent continuer à y croire, ils doivent rester convaincus de leurs capacités à surmonter l'inédit !

Une capacité de rebond qui est hautement créative et solidaire

Force est de constater que le mouvement est lancé. La période actuelle se révèle être un moment de forte créativité entrepreneuriale, au niveau des business models, des stratégies de vente, des réseaux logistiques, de la mise en œuvre du télétravail, etc. Les entrepreneurs font montre d'ingéniosité et d'une grande richesse d'idées. Des solidarités magnifiques sont aussi nées de cette crise inédite. Au-delà des divisions dont les JT télévisés nous assènent, les entrepreneurs ont montré leur volonté de faire corps, de s'entraider, de tenir ensemble, de se serrer les coudes.

On a vu des plateformes comme Oh my Band et Act for entrepreneurs se mettre en place dès avril 2020 pour proposer des échanges de missions et de boulots entre entrepreneurs. On a vu des commerçants s'accueillir les uns les autres, les grands distributeurs créer des espaces pour accueillir les petits commerçants de proximité. On a vu des chaines de production s'adapter pour fabriquer des produits différents de ce pour lesquels elles avaient été conçues. On a vu des artistes se lancer dans des spectacles live « à la maison ». Si ce n'est pas la panacée, cela reste une expression formidable de leur créativité et de leur volonté de ne pas se laisser abattre.

Les associations entrepreneuriales ont quant à elles toutes mobilisé leurs bénévoles pour aider les entrepreneurs à décrypter les dispositifs publics, à mettre en place leurs projets de rebond, à trouver les bons relais autour d'eux et à ne pas perdre pied.

Soutenir le rebond des entrepreneurs

Finalement, la crise confirme la valeur créée par le rebond des entrepreneurs. Outre les subventions et aides publiques, ils ont besoin que leurs écosystèmes économiques et politiques leur fassent confiance et lèvent les réserves ou restrictions posées à cause de précédents échecs. Ils ont besoin de sentir la confiance accordée à leur capacité de rebond, le soutien apporté à leurs démarches, et ce, quelle que soit l'incertitude qui pèserait sur leurs résultats.

Plus que jamais, il faut donc apporter des garanties sur l'ouverture d'esprit et un changement de regard sur l'échec. C'est une condition fondamentale pour leur rebond puisse pleinement s'exprimer et générer de la croissance économique au profit du plus grand nombre. C'est pourquoi nos deux associations appellent aujourd'hui tous les entrepreneurs à poursuivre leurs efforts, et tous ceux qui les entourent - entourage proche, partenaires économiques et financiers, administration, État - à les soutenir et les encourager.

Alors oui, cette crise sanitaire inédite et très dure aura contribué à développer encore un peu plus les capacités de résistance et la résilience des entrepreneurs. Il y aura un avant et un après, mais les compétences se sont sûrement diversifiées, étendues, renforcées !