Pour un capitalisme équitable

Depuis 20 ans, la fréquence et l'intensité des crises mondiales augmentent, ce qui est un mauvais présage pour l'avenir de l'économie. Selon la Banque mondiale, du fait de la pandémie de COVID-19, la politique de réduction de la pauvreté n'a jamais été autant menacée depuis un quart de siècle. Les inégalités se creusent à l'intérieur des pays et entre eux, ainsi que dans de nombreux secteurs clés, de l'éducation à la santé.

Etant donné l'ampleur de ces problèmes, une politique de réduction des inégalités ne doit pas se focaliser exclusivement sur les revenus et les patrimoines. La situation exige une approche holistique avec un horizon à long terme. Sinon, les futurs gouvernements auront la tentation de procéder à des améliorations à court terme aux retombées politiques immédiates (comme l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages), plutôt que d'investir dans le bien-être à long terme. Il faut quantifier les compromis nécessaires, de telle sorte que les dirigeants politiques puissent expliquer aux électeurs que sacrifier un peu de bien-être aujourd'hui permettra de vivre bien mieux demain.

Il faut aussi faire attention à la manière de mesurer les inégalités

Est-il juste de demander aux pays en développement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre au même rythme que les pays avancés, alors que la contribution de ces derniers a été beaucoup plus importante que la leur dans le passé ?

Pour les dirigeants politiques, le défi consiste à adopter une stratégie qui soit à la fois internationale et locale, adaptée à un environnement donné. Sinon, les mesures destinées à corriger un type d'inégalités pourraient en générer de nouvelles. Nous pouvons combattre le réchauffement climatique en subventionnant les installations de panneaux solaires, mais il faut alors se préparer aux protestations de ceux qui ont diminué leur empreinte carbone avant l'introduction de ces subventions.

La défense de l'équité dans toutes ses dimensions exige une perspective élargie des inégalités. C'est une conséquence fréquente des dynamiques à somme nulle, de la recherche de rente, des "impôts privés", du parasitisme, de la corruption, de la discrimination, etc. Les formes les plus saillantes d'inégalité changent au cours du temps, elles évoluent souvent en fonction du contexte juridique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on considérait le travail comme un droit fondamental, alors que pendant la pandémie, l'accès à Internet à haut débit et à faible coût est devenu une priorité absolue.

La nature toujours changeante de ces questions exige d'élargir le concept de bien-être social, afin que les décisions politiques ne finissent pas par perpétuer les avantages des initiés. Ce concept doit également devenir plus flexible, de manière à faire face à des défis tels que le changement climatique ou la flambée du prix de l'énergie. Il faut aussi développer de nouveaux outils (par exemple le revenu de base universel) pour aider les personnes défavorisées ou marginalisées à surmonter des obstacles structurels de longue date et à prendre des risques calculés en matière de création d'entreprise (ce qui profite en fin de compte à l'ensemble de la société).

Le concept de rendement social doit guider les décisions politiques

En matière d'éducation par exemple, le développement du capital humain dès la petite enfance offre le meilleur retour sur investissement à long terme. Mais la politique sociale ne passe pas nécessairement par les pouvoirs publics. On peut envisager le recours aux marchés lorsqu'ils apportent une valeur ajoutée. Ainsi en matière de retraite, un pilier de capitalisation peut garantir que le plus grand nombre de personnes bénéficie du rendement généralement élevé des marchés, plutôt que d'en rester aux sommes relativement modestes du système par répartition.

La fiscalité est un autre levier essentiel de la lutte contre les inégalités, car elle génère des recettes permettant de financer des politiques sociales inclusives et de réduire les écarts de revenus et de patrimoine. Il ne s'agit pas de traiter la richesse comme un problème en elle-même, mais plutôt de suivre le Principe de différence du philosophe John Rawls, selon lequel les inégalités ne sont justifiées que si elles profitent aux moins bien lotis. L'économiste Philippe Aghion a montré que l'innovation remplit cette condition : si elle accroît le poids des 1% les plus riches, elle tend aussi à accroître la mobilité sociale, et elle n'augmente pas nécessairement les inégalités dans le reste de la population.

Ceci dit, la structure de la fiscalité pourrait être améliorée pour répondre à des objectifs souhaitables tels que la simplicité, l'efficacité, la stabilité, l'équité (en éliminant les échappatoires qui ne profitent qu'aux riches), de meilleures incitations (à travailler ou à protéger l'environnement) et la neutralité (afin qu'un euro gagné en un an ne soit pas davantage taxé qu'un euro gagné en 10 ans).

Enfin, réformer le capitalisme contemporain exige de revoir les règles de la concurrence. En matière de détermination des prix et de diffusion des informations économiques, le marché est bien plus efficace que tout système centralisé, mais les autorités publiques doivent le superviser et le réguler rigoureusement. La réglementation et le contrôle en faveur d'une concurrence équitable sont devenus d'autant plus importants que les technologies digitales et la robotique ont restructuré les marchés et ouvert la voie à ce que Shoshana Zuboff de la Harvard Business School qualifie de "capitalisme de surveillance".

Cette pathologie se reflète dans la montée en puissance des inégalités dans les résultats des entreprises. En 2016, le Conseil économique de la Maison Blanche a souligné que "le retour sur investissement des entreprises du 90eme centile est plus de 5 fois supérieur à sa valeur médiane. Il y a un quart de siècle ce ratio était proche de 2". Par ailleurs, ainsi que le montre Aghion, les 1% des plus grands exportateurs comptent maintenant pour 67% de l'ensemble des exportations, tandis que les 1% des entreprises qui déposent des brevets comptent pour 91% de tous les brevets déposés et pour 98% des citations dans les articles scientifiques (un indicateur des brevets les plus importants). Les bénéfices des 10% des plus grandes entreprises ont augmenté de 35% depuis le début des années 2000, et leur rentabilité a fait un bond de 50%. Ces indicateurs n'ont guère bougé pour la plupart des autres entreprises.

Les réformes proposées ci-dessus pourraient rassembler les voix très nombreuses qui exigent l'équité au nom de l'efficacité. Elles assureraient une véritable égalité des chances, tant pour les individus que pour les entreprises. L'alternative consiste à revenir à une société hiérarchisée de manière rigide, avec moins de liberté, sauf pour ceux au sommet de la pyramide.

Il reste à voir si l'enchaînement des crises financières, écologiques et géopolitiques donnera l'impulsion voulue pour ce type de réformes. Ces crises pourraient tout aussi facilement détourner l'attention, ou pire, devenir une excuse pour le fatalisme et l'autosatisfaction.

Bertrand Badré est fondateur et PDG de la société d'investissement Blue Like an Orange Sustainable Capital et ancien directeur général de la Banque mondiale. Il est l'auteur d'un livre intitulé Can Finance Save the World? [Et si la finance sauvait le monde ?] (Berrett-Koehler, 2018). Yann Coatanlem est économiste, PDG d'une start-up spécialisée dans les technologies financières et président du Club Praxis. Il a écrit un livre intitulé Le Capitalisme contre les inégalités (Presses Universitaires de France, 2022).

