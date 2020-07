Relance : le temps de la ville moyenne

Les écologistes métropolitains résistent à considérer certaines préférences françaises, comme la maison individuelle, ses représentations en matière de qualité de vie, d'éducation et de sécurité. Les fractures territoriales et sociales auront raison de ce déni pour au moins trois raisons.

D'une part, la concentration accrue de l'emploi dans les pôles urbains et la hausse du coût du foncier ont contribué à pousser nombre de nos concitoyens dans les périphéries. D'autre part, les temps de contacts avec les villes centres se font avec un recours massif à la voiture individuelle thermique. Avec elle, augmentent l'empreinte environnementale, l'artificialisation des sols et s'éloignent les perspectives d'ascension sociale, les bassins d'emploi et les réseaux éducatifs. Enfin, avec l'évolution des modes de consommation, la dévitalisation des cœurs de ville - même si les efforts de la puissance publique sont considérables en la matière - un nombre croissant de citoyens ressent un sentiment de solitude et de délaissement.

Plébiscitée par trois-quarts des Français

La crise sanitaire annonce un changement des perceptions. La prise de distance apparaît désormais comme un potentiel de richesses quand la métropole s'engorge et renvoie à l'idée de promiscuité, de pollutions, de mauvaise santé, et de vie chère. Plus profondément, le territoire de la « ville moyenne », entre bourg rural et 100.000 habitants, est désormais plébiscité par près de trois-quarts français.

Selon un récent sondage de l'IFOP (2019), il représente tout à la fois un plafond de leurs attentes et un plancher de perspectives. Il regroupe le tiers de la population française, des quartiers prioritaires et des établissements de santé ainsi que les succursales des Universités. « Trait d'union » entre ruralité et espaces métropolitains, ce territoire dispose de la taille critique pour faire face à l'arrivée de nouvelles populations. Cela oblige à des coutures urgentes, pour mieux filer la trame d'une économie fondée sur ce qui marche déjà. En accompagnant les individus et en s'appuyant sur des attentes populaires.

Par exemple, un « droit à la mobilité durable » doit offrir une solution de déplacement à chacun sans recours systématique à la voiture individuelle. Un « droit à l'émancipation sociale », se déclinerait sur un « compte personnel », sous forme de points, cumulables et convertissables pour accéder aux besoins fondamentaux : formation, ancienneté, mutuelle, aide au déménagement, garantie jeunes, cours du soir pour adultes qui souhaiteraient jouer une deuxième chance comme en Scandinavie, etc. Ce compte pourrait être abondé par l'État, les accords de branche et les régions.

Améliorer la compétitivité des villes moyennes

Les circuits courts, l'alimentation saine, l'économie du réemploi et du recyclage, la diffusion d'une culture du vélo, la valorisation énergétique ou l'isolation constituent des mailles connues de développement et de réussites pour ces territoires. Pour accroître les effets du plan de relance sans précédent en discussion à l'Assemblée, elles doivent être renforcées. À l'image d'expériences au Canada ou au Japon, des sociétés de développement commercial mobilisent entreprises et associations de quartiers autour de « banques de commerces vides » pour diminuer la vacance. En France, des villes dynamiques utilisent monnaies complémentaires et des préemptions ciblées pour accroître l'impact de la consommation sur le tissu local.

Demain, avec la généralisation du Très-Haut-Débit, la voiture autonome, nous améliorerons la compétitivité globale des villes moyennes. Les utilisations du foncier seront optimisées dans sa capacité naturelle à rendre des services écosystémiques. Par exemple, l'arbre réduit certes l'impact des pollutions mais sa capacité à se substituer à des réseaux classiques pour filtrer l'eau reste encore sous-estimée.

Enfin, des développements industriels locaux doivent être accélérés sur l'hydrogène décarboné et la méthanisation à l'image de nos voisins allemands et portugais. Nous faisons le pari d'un socle productif pour chaque territoire en nous appuyant sur des relocalisations choisies et des déconcentrations supplémentaires d'administrations centrales. La production de réseaux locaux d'énergies renouvelables entre bourgs et villes moyennes et l'émergence de centrales de grandes tailles (méthanisation, éolienne, agrivoltaïque) seront autant de charpentes de la maison France. D'autant plus solides qu'elles seront issues des territoires qui n'ont pas encore déployés tous leurs atouts. Osons le temps de la ville moyenne, source de relance économique sociale et écologique.