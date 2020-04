Déconfinement : les villes moyennes vont-elles (enfin) prendre leur revanche ?

"La vie moderne dans son cadre de béton, de bitume et de néon créera de plus en plus chez tous un besoin d'évasion, de nature et de beauté". C'était le 17 juillet 1970. Le président Georges Pompidou écrivait à son Premier ministre Jacques Chaban-Delmas pour regretter l'abattage des arbres le long des routes.

Cinquante ans ont passé, et cette prophétie s'est réalisée. Dès l'annonce du confinement, les Franciliens ont pris leur voiture pour rejoindre leurs résidences secondaires à la campagne. À moyen voire à long terme, ces métropolitains vont-ils devenir des périurbains ?

Vers "un enracinement" dans des villes moyennes revitalisées ?

André Yché, le président du directoire de CDC Habitat, la filiale de la Caisse des Dépôts dédiée au logement, partage cette interrogation et se demande "si nous n'allons pas connaître des inflexions du modèle résidentiel métropolitain en faveur d'un enracinement dans des villes moyennes revitalisées par le développement probable du télétravail".



Dès le 27 mars, il a annoncé la production de 40.000 logements neufs dans les douze prochains mois, et "en partie" dans les 222 villes du programme "Action Cœur de ville". Depuis mars 2018, ces communes de...