Reprendre le travail, c'est vital !

Le pic épidémique est là.

La vague de malades est là.

En ce moment même.

Le rôle des politiques aujourd'hui est de gérer cette crise sanitaire et humaine sans précédent. Le président de la République a parlé de guerre. Peu importe que le terme soit juste ou non. Prenons-le tel qu'il a été prononcé. Dans une guerre, chacun à sa place doit jouer son rôle : défendre la Nation. Les soignants sont en première ligne et leur courage nous oblige. Ils jouent leur rôle. Avec une abnégation et une dignité qu'il sera réellement bon de considérer une fois la crise passée avec des actes.

Lire aussi : Le vaccin de la tuberculose, possible bouclier pour les soignants contre le COVID-19

Si nous ne faisons rien alors qu'ils se relaient jour et nuit pour sauver des vies et rendre à la Nation une population saine et soignée, que se passera-t-il une fois leur travail accompli ? Oserons-nous prendre le risque, en n'agissant pas, d'ajouter à la crise sanitaire, une crise sociale ? Certainement pas. Mais si les soignants doivent être soutenus, de notre coté, nous, entrepreneurs, devons fournir l'effort que le pays attend de nous: garantir à nos salariés leur emploi, assurer la pérennité de nos entreprises, maintenir l'activité de notre pays et créer des richesses pour relancer la machine économique.

Lire aussi : Plan de relance européen: 16 heures de discussions, mais toujours pas d'accord

Pour cela, il faut faire preuve de courage et dire la vérité. Lorsque l'activité ralentit à ce point, de nombreuses études évoquent un séisme jamais vu depuis 1929, le risque, c'est de caler. Comme un moteur qui n'a plus de carburant, notre économie risque tout simplement de ne pas redémarrer après la crise. Et une économie qui n'est plus en mouvement, comme la société, comme nos entreprises, est en risque vital.

Peut-on en conscience prendre ce risque ? Non.

Et d'abord parce que nous, salariés, indépendants, professions libérales, artisans, agriculteurs, tous, nous souhaitons protéger nos emplois et donc nos entreprises. C'est pourquoi, comme les soignants montent au front pour accomplir leur mission, nous devons assurer la nôtre et remettre la France au travail.

Reprendre avec les mesures sanitaires appropriées

Évidemment, il faut relancer le moteur, sans à-coup, sans brutalité. Il faut agir en responsabilité, c'est à dire en protégeant nos salariés. Mais si les gestes barrières (dont on sait qu'ils sont efficaces) sont respectés, si les distances et les mesures d'hygiène sont imposées, si les salariés ne présentent ni fièvre, ni aucun autre symptôme connu et lié au COVID, alors oui, il est possible de rendre à ce pays l'activité nécessaire à la vie de tous : avec les bonnes mesures de protections et progressivement, cela va de soi. Parce que la machine ne repartira pas à plein régime du jour au lendemain.

Parce que notre métier c'est de mesurer les conséquences et les risques et parce que nous tenons à nos collaborateurs et à leur savoir-faire. Parce que les médecins de l'économie, ce sont les chefs d'entreprise. Mais surtout parce qu'il serait insupportable et trop éprouvant pour chacun d'entre nous, pour notre société fragile, de sortir d'une crise sanitaire majeure pour entrer dans une crise économique et sociale de grande ampleur. Et parce que nous savons - l'histoire nous l'enseigne hélas - qu'à la fin de cette équation mortifère, il y a la crise ultime : la crise de la démocratie.

Beaucoup disent que le COVID 19 va changer notre façon de faire, d'être ensemble, de consommer, de travailler. Qu'il y aura un avant et un après. Sans doute.

Notre responsabilité, notre place de chef d'entreprise, c'est de faire en sorte que l'après ne soit pas pire que l'avant.

Pour toutes ces raisons et à toutes ces conditions : oui, il est temps de reprendre le travail !

C'est impératif.

____

(*) Signataires :

Jean-Bernard FALCO Président Fondateur Groupe ParisInn (hotellerie de luxe).

Yoann Choin-Joubert, PDG Groupe REALITES (immobilier et aménagement du territoire).

Thibaut BECHETOILLE, Président du réseau Croissance Plus

Guillaume Richard- PRSÉIDENT FONDATEUR O2 (service à la personnes (Paris).

Timothée de COURCY - Groupe HELZEAR - Secteur hospitalité (PARIS)

Yann TRICHARD Président CCI Loire-Atlantique, PDG de SYD (développement et intelligence informatique. Nantes).

Thomas FAVREL - IDBUFFET - Traiteur/Évènementiel - (L'Haÿ-les-Roses)

Éric ANGIBOUST - MUZEO - Entreprise du Patrimoine Vivant - Décoration - (MONTROUGE)

Frédéric PAULET - LAMARCK Group - cabinet de conseil spécialisé auprès des Institutions Financières - (PARIS)

David BARRAUD - DATAONDEMAND - Analyse et exploitation de datas - (PARIS)

Jacky Z. CHANG - Paris Fashion Shops - Market Place de mode/prêt à porter pour grossistes (AUBERVILLIERS)

Areeba REHMAN - MY Box MAN - Concept collaboratif de livraison - (PARIS)

Manuel BERLAND - FILL UP MEDIA - premier réseau d'écrans publicitaires sur pompe à essence (LYON)

Stephan CHENDEROFF - CYRUS CONSEIL - Gestion de Patrimoine -(PARIS)

Christophe FORNES - SAASWEDO - éditeur de logiciels de gestion des actifs IT et Télécom - (PARIS)

Dominique SEGUIN - KESTIO - Plateforme de Coaching Business - (PARIS)

Guillaume de GERMAY - Lantana Paysage - Services à la personne - (SAINT-GEROGES SUR CHER)

Laurent CHEYNET - MGT - Levée de fonds/Acquisitions / cessions LBO (PARIS)

Sandra BOISSONNADE - ATLANTIQ - Solution de management de supply chain (RUEIL MALMAISON)

Guillaume de GERMAY - LANTANA PAYSAGE - Aménagement & Entretien Extérieurs (TOURS)

Jonathan VIDOR - JV WEB - Agence d'E-commerce Marketing (PARIS)

Marie ELOY - BOUGE TA BOITE - Réseau business des entrepreneures(Femme de Bretagne) - (RENNES)

Delphine FAUCHERE-BONTÉ DIVINE - Agence de design pour marques - (PARIS)

Bertrand PULLES - EXTENDAM - Société d'investissement (PARIS)

Christophe MONTAGUE - - 5M VENTURES - Start up accelerator (PARIS)

Olivier CORNUT - CUBIK PARTNERS - Formation et Conseils (PARIS)

Christophe de BOISGELIN - Listen Too Group - Cabinet de conseil en transformation digitale(Boulogne)

Philippe VERAN - BIOTECH INTERNATIONAL - Société spécialisée en implantologie dentaire (SALON DE PROVENCE)

Sébastien ROUZAIRE - Société de conseils en financement (Genève)

Mickael HIN - ISOFIS - Aménagement / Rénovation d'espace(Nanterre)

Fabrice METAYER - KERNIX SOFTWARE- Conception et développement d'applications, produits & services numériques (PARIS)

Jean-François BUET, BUET IMMOBILIER - Ex-Président de la FNAIM (PARIS)

Christophe TANAY, Président d'UNIS-IMMO - Syndicat immobilier (PARIS)

Secteur de l'industrie du tourisme :

Jean et Antoine ARVIS, propriétaires exploitants hôteliers - Groupe MADEHO (PARIS)

Philippe VILLIN, propriétaire exploitant hôtelier - Groupe LIBERTEL (PARIS)

Famille CACHAN, propriétaires exploitants hôteliers - Groupe ASTOTEL (PARIS)

Famille ALBAR, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS) ;

Loic GIROUD, Groupe SOGEPAR - Trois G (LYON)

Quentin VANDEWYVER, Président de Best Western France (300 hôtels) et propriétaire exploitant (SAINTE-MAXIME)

Thomas CHAUMETTE, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Pierre SALLES, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Jean-Luc HOUDRE, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS) ;

Jérôme SUERE, propriétaire hôtelier exploitant (Toulon bord de Mer) ;

Jean-Louis CORRUBLE, propriétaire hôtelier exploitant - Groupe MBG HÔTELS (PARIS)

Ardoingt ALBANEL, propriétaire hôtelier exploitant - COSYHOME (PARIS) ;

Gaëtan DUPUIS, propriétaire - Monsieur COCKTAIL (SIX FOURS)

Jean-François HAMON - MANUSEC (VILLEPREUX)

Olivier et Khadija JUY - propriétaires hôteliers exploitants (NÎMES) ;

Denis ALLEGRINI - ANIBAL GROUP (NÎMES) ;

Khalil KHATER - Groupe ACCELIS -(BUSSY ST-GEORGES)

Guy de DURFORT, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Christophe CHALVIDAL, propriétaire hôtelier exploitant (Nîmes)

Famille ROZEN, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Famille TEBOUL, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Didier MOTYKA, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Famille CHEVALIER, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Famille FARAUD, propriétaire hôtelier exploitant (Corse)

Famille PASCAL, propriétaire hôtelier exploitant (Vincennes)

Famille ROLAND, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Jean-François DEMORGE, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Famille ESNEE, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Laure DUQUESNOY, propriétaire hôtelière exploitante (PARIS)

Serge SANCHEZ, propriétaire hôtelier exploitant (NÎMES)

Emmanuel THEBAUX, propriétaire hôtelier exploitant (LILLE)

Philippe VAURS, Alexandre CAYLA, ELEGANCIA HÔTELS, propriétaires hôteliers exploitants (PARIS)

Grégory POURRIN, propriétaire hôtelier exploitant (PARIS)

Avocats

Jean-Marie JOB - Cabinet d'avocats - JTBB - Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Vincent LAFARGE - Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Charly RICHARD - Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Guillaume NAVARRO - Avocat à la Cour d'Appel de Paris - CABINET GIDE

Experts-comptables/CAC

Didier HASSAN, Stéphane BELIN, François BESSIERES - SINERGYS

Conseils et professions diverses