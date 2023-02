« Romance Scam » (ou « Love Scam ») : une cyber-escroquerie vieille de plusieurs siècles

31% des Français ont déjà utilisé les services d'un site ou d'une application de rencontre en ligne (étude IFOP pour Facebook). Ce qui fait qu'aujourd'hui, un quart des couples se sont rencontrés en ligne (étude faireparterie.fr).

Malheureusement Cupidon n'est pas le seul à fréquenter la toile, car c'est aussi le terrain de chasse d'un type particulier d'arnaqueurs : les « arnacœurs » qui vont jouer avec les sentiments de leurs proies pour leur dérober de l'argent.

Ce phénomène n'est pas anodin. Ainsi, selon la Federal Trade Commission, ce type d'escroquerie a entrainé, aux États-Unis, un préjudice de 547 millions de dollars en 2021.

Comment procède l'« arnacoeur » ?

Il procède par étapes. Tout d'abord, il effectue des recherches sur sa cible pour connaitre ses centres d'intérêt et ses attentes (par exemple, homme brun musclé), afin de se construire un profil idéal, répondant en tout point à ses critères. Il prend ensuite contact avec sa proie, via un site de rencontre ou un réseau social. Il peut ainsi la faire tomber sous son charme, grâce à ses attentions, ses compliments. Cela lui permet d'obtenir la confiance de sa victime. C'est alors qu'il en profite pour lui soutirer de l'argent, sous un prétexte fallacieux. Par exemple, un de ses proches est atteint d'une terrible maladie et doit suivre en urgence un traitement très coûteux. Ou, habitant à l'étranger, il aimerait vraiment concrétiser cet amour naissant, mais ne dispose malheureusement pas des fonds nécessaires pour acheter le billet d'avion. Ou encore, il prétend souhaiter faire profiter sa victime de l'« Affaire du siècle », grâce à son placement miracle dans les cryptomonnaies, celle-ci pourra alors tripler sa mise en moins de six mois.

Mais l'« arnacoeur » peut aussi utiliser des techniques plus brutales pour arriver à ses fins. Il pourra par exemple, menacer sa victime de révéler des informations, des photographies, des vidéos compromettantes qu'il aura obtenues lors de ces échanges privilégiés, pour lui extorquer l'argent demandé.

La perte d'argent, n'est pas le seul risque qui pèse sur ces victimes potentielles, car elles peuvent également être amenées à participer involontairement à une opération de blanchiment d'argent. L'« arnacoeur », pourra, par exemple, prétexter de problèmes de succession, pour transférer sur le compte bancaire de sa victime de l'argent « sale ». Puis demander ensuite à cette dernière de lui renvoyer cet argent par un mandat, à destination d'un autre pays. La victime peut ainsi se retrouver être la seule à devoir répondre de ce délit auprès de la justice.

La « prisonnière espagnole »

Quand on interroge ces victimes, ce n'est généralement pas de ces pertes financières ou des risques juridiques qu'elles ont le plus souffert, mais bien des impacts psychologiques. Cette souffrance morale, liée entre autres à la honte de s'être ainsi fait berner, pouvant même conduire la victime à utiliser des mécanismes de protection psychologique, tel que le déni de reconnaitre la situation, contre toute évidence.

Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce type d'arnaque n'est pas né avec Internet, son origine remonterait au XVIe siècle et se nommait alors la « prisonnière espagnole ». A l'époque, la victime recevait une lettre d'une belle et très riche princesse espagnole qui avait été enlevée par des Ottomans. Ceux-ci réclamaient une forte rançon pour la libérer, mais si le destinataire de cette lettre avait la gentillesse de lui avancer cette somme, la belle princesse saurait se montrer reconnaissante et irait même jusqu'à lui accorder sa main.

Alors pourquoi évoquons-nous aujourd'hui les techniques de ces malandrins ? C'est parce que selon une étude réalisée par l'éditeur de logiciels ESET, 52% des personnes interrogées déclarent que la solitude, en cette période de Saint-Valentin, les rend plus vulnérables à ce type d'arnaque. Donc si cela vous arrive ou à l'un de vos proches, n'hésitez pas à porter plainte pour escroquerie aux sentiments, auprès de la plate-forme en ligne THESEE (Traitement Harmonisé des Enquêtes et Signalements pour les E-Escroqueries), accessible depuis le site web officiel de l'administration française.