Taxe GAFA : un retour de boomerang pour les PME françaises

Sans doute une majorité de Français se sont-ils réjouis, au nom de leur attachement à leur pays, au nom de la protection de nos entreprises nationales, que soit créée une taxe spéciale pesant sur les GAFA. Il s'agit d'un impôt spécifique applicable aux leaders mondiaux du numérique, notamment les quatre plus importantes sociétés de ce secteur, Google, Amazon, Facebook et Apple, qui ont donné leurs initiales à l'acronyme GAFA. Voté par le parlement le 11 juillet 2019, cet impôt taxe les entreprises « à hauteur de 3% les recettes tirées des prestations de ciblage publicitaire (...) et des prestations de mise en relation entre internautes ».

Victoire à la Pyrrhus et politique à courte vue

Ce geste protectionniste, violemment rejeté par les États-Unis, a d'abord été enrayé avant que la négociation menée par l'OCDE n'aboutisse à la taxe mondiale que l'on sait, grâce au soutien engagé du ministre français de l'Économie et de la relance, Bruno Le Maire.

Voilà que Google vient de décider de taxer à son tour de 2%, soit l'essentiel de la taxe qu'il acquitte, le chiffre d'affaires généré par la clientèle des entreprises recourant à ses services, dont les plus petites d'entre elles et les plus fragilisées par la crise sanitaire et économique. La décision en a été prise le 2 mars : dans les deux pays qui ont soutenu avec le plus d'enthousiasme l'idée de cette taxe, à savoir la France et l'Espagne, il est exigé des annonceurs des frais additionnels sur le montant de l'espace numérique acheté. Avec la plus haute transparence, Google a écrit à ses clients pour leur expliquer qu'il s'agissait simplement de « couvrir une partie des coûts associés au respect de la règlementation concernant la taxe sur les services numériques en France ». En somme, les GAFA -les autres suivront Google sans délai- font payer aux entreprises, du pays qui a œuvré à la taxe qui les pénalise, l'essentiel de la charge. Le résultat est pitoyable ; il était facilement prévisible et aurait dû être anticipé.

L'immobilier en ligne de mire

Dans l'ordre des entreprises qui vont faire les frais de cette taxe archaïque, celles qui ont réagi avec le plus de pertinence aux circonstances économiques, développant tous azimuts le recours au digital et choisissant ce média pour distribuer leurs produits et leurs services, vont être les premières perdantes. Les startups, qui avant toutes les autres, ont dématérialisé leur métier, répondant par anticipation sinon par prescience aux exigences du moment, vont payer, et certaines en seront affaiblies.

L'immobilier sera d'évidence l'un des secteurs les plus atteints : les acteurs professionnels, spécialistes de la vente ou de la location, ne peuvent en aucun cas se passer de ces vitrines digitales qui sont aujourd'hui le canal de référence pour trouver des clients. Les plus traditionnels des agents immobiliers et des administrateurs de biens ont été convaincus par la crise de la Covid d'exploiter au maximum la puissance du numérique, en respectant en même temps les contraintes sanitaires.

Les méthodes de prospection ont évolué ; quelle agence immobilière aujourd'hui ne fait pas la promotion de ses services en achetant des mots clés sur Google ? Raisonnablement aucune !

Au-delà du constat de la cécité et de l'inconséquence du gouvernement, le pire est à craindre quant à la relance de l'économie nationale : on expose tout un tissu d'entreprises dynamiques et performantes, qui ont préféré s'adapter plutôt que d'être sous perfusion de la collectivité, à des charges plus lourdes. On compromet ainsi la relance et le redressement du pays, au plus mauvais moment. Il est encore temps pour l'État français de comprendre qu'une décision doit être pesée à l'aune de ses conséquences macro-économiques et micro-économiques... Et aussi que la capacité de repentir est une vertu pour des décideurs publics. La taxe GAFA est une erreur politique lourde et il faut revenir dessus toutes affaires cessantes.