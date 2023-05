ChatGPT vs TikTok : y a-t-il des technologies dédiées aux élites ?

À l'opposé de cette image d'Épinal, une autre hypothèse est possible : les technologies digitales ne reproduisent-elles pas des inégalités existantes avec le risque de les aggraver ? Plus simplement, les technologies seraient-elles « un fait d'élites » ?

L'économie de l'attention

Pour explorer ces hypothèses, comparons l'intérêt porté sur deux des technologies les plus récentes, TikTok et ChatGPT, sur le marché de l'attention qu'est Google (1). Avec 92% de parts de marché, le moteur de recherche est en effet un très bon capteur de nos intérêts qui transparaissent dans les centaines de millions de recherches quotidiennes dans l'Hexagone : les mots-clés du moment, dans tous les domaines de la vie comme la politique, la santé, les marques... et nouvelles technologies.

D'un côté TikTok, plateforme de vidéos courtes venue de Chine qui connait une croissance insolente chez les plus jeunes, révolutionne la communication des marques, et soulève des interrogations quant à la façon dont elle stocke et utilise les données des 15 millions d'utilisateurs de la plateforme. De l'autre, ChatGPT, produit de l'entreprise californienne OpenAI qui n'est plus à présenter depuis que tous les internautes se sont essayé à tester - et utiliser - son intelligence artificielle, et qui nourrit les fantasmes sur ce que pourrait être le monde de demain.

Que révèlent les recherches Google par département pour ces deux technologies ? TikTok et ChatGPT font tous deux partie des mots les plus recherchés en France depuis le début de l'année. Mais au-delà, les recherches traduisent des cartographies bien différentes pour ces deux plateformes (2). Le croisement de recherches par département avec d'autres statistiques sur les dynamiques économiques, politiques et sociales de nos départements met au jour des portraits très contrastés de la France de ChatGPT et celle de TikTok. Quels sont les portraits types des territoires qui s'intéressent plus à chacune de ces technologies ?

La France de ChatGPT est, en moyenne, plus riche, plus éduquée et moins industrialisée. Les cinq départements générant le plus de recherches pour ChatGPT, les Hauts-de-Seine, Paris, le Rhône, le Val-de-Marne et la Haute-Garonne illustrent bien l'idée que l'intensité des recherches pour l'outil AI vient d'abord de départements ayant une proportion de CSP+ plus importante que la moyenne française. Cette France relativement plus dynamique et élitiste est de fait moins exposée aux maladies chroniques (comme le stress ou certaines maladies cardio-vasculaires, souvent associés à des conditions sociales plus défavorables (3). Preuve de leur dynamisme, les départements manifestant le plus d'intérêt pour Chat GPT sont ceux où la population s'est le plus accrue sur les dix dernières années.

Par contraste, la France de TikTok est, en moyenne, plus populaire et abstentionniste. Les cinq départements en haut du classement des recherches pour TikTok, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Eure-et-Loir et l'Essonne, se distinguent par un profil de familles nombreuses. Les départements générant le plus de recherches pour le réseau social se caractérisent aussi par une plus forte exposition à des problèmes de violence (ex : consommation de drogue plus prononcée). L'habitat HLM y est plus développé et les inégalités salariales chez les jeunes y sont bien plus fortes que la moyenne française.

La France de TikTok et celle de ChatGPT

Bien qu'imparfaits, ces portraits croisés n'en sont pas moins révélateurs : la France de TikTok et celle de ChatGPT ne se ressemblent pas

D'un côté, un réseau social au contenu engageant, parfois addictif, capteur d'une attention peut-être déjà vacillante dans des territoires fragiles et facteur potentiellement aggravant de problèmes d'attention bien réels ; de l'autre une intelligence artificielle propice à la connaissance. En conclusion la technologie peut être autant facteur de division que de connectivité et le risque de recréer des barrières digitales via des utilisations très différentes de la technologie est bien réel. Que l'on se garde d'ouvrir de nouvelles fractures entre des digital natives maniant savamment la technologie comme outil, et des digital naïves passifs, réceptacles du spectacle digital. Dans un pays si engagé sur la question de l'égalité, prenons garde qu'au-delà des inégalités économiques, nous ne fassions pas l'impasse de phénomènes potentiellement annonciateurs d'un accroissement des inégalités cognitives sur notre territoire.

______

(1) Pour une compréhension plus fine des données Google comme mesure du marché de l'attention, voir La France selon les recherches Google, 2022, par David Dubois)

(2) Les analyses Elles reposent principalement sur des analyses de corrélation, effectuées via le site www.lafranceenligne.com. Celles-ci permettent de dégager statistiquement le profil « type » des départements recherchant le plus ou le moins un mot-clé.

(3) Voir par exemple, the Status Syndrome, 2005, par Michael Marmot.